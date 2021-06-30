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Путин рассчитывает, что новый урожай позволит снизить цены на продукты в стране

30 июня 2021 15:15
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По его словам, рост цен на овощи в России связан с нехваткой производства собственной продукции.

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что новый урожай позволит снизить цены на продукты в стране, передает ТАСС.

"Скоро будет урожай овощей. Надеюсь, что это отразится на ценах", - сказал глава государства в среду во время ежегодной прямой линии.

По его словам, рост цен на овощи в России связан с нехваткой производства собственной продукции.

"В прошлом году мы произвели картошки, например, 19 с лишним млн тонн. В этом году будет примерно 22 млн тонн. Надеюсь, нам хватит с лихвой", - отметил он, добавив, что 1 млн тонн как раз не хватило.

Путин добавил, что овощи и фрукты являются одной из задач развития сельского хозяйства. "Они у нас пока производятся в недостаточном для внутреннего потребления объеме", - считает он.

При этом по внутреннему обеспечению России куриным мясом или свининой проблема целиком закрыта, отметил глава государства.

"Мы даже экспортируем много", - сказал он, напомнив, что в прошлом году экспорт продукции АПК достиг рекордного показателя в размере более $30 млрд. "Такого не было никогда", - заключил Путин.

Мировые индексы на продукты

Путин отметил, что мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за 10 лет.

"Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние десять лет. К сожалению, это общемировая тенденция - рост цен на продовольствие. Везде так происходит. И, конечно, имея в виду, что Россия является частью глобальной экономики, на нас это тоже отражается", - сказал он.

Рост цен на продукты в РФ

Путин сообщил, что самый большой рост цен на продукты питания в РФ был отмечен в прошлом году и начале 2021 года, в этой связи был принят ряд мер. 

"У нас самый большой рост на продукты питания был в прошлом году и начале этого [года]. Больше всего вырос сахар - 41%, потом - подсолнечное масло. <…> Правительство приняло ряд решений на этот счет по сдерживанию цен на продукты питания: заключили соглашения между производителями и торговыми сетями, выдали субсидии производителями конечной продукции на закупку по высоким ценам сырья, затем ввели в сфере внешней торговли повышенные таможенные пошлины. <...> Так что в целом на это, конечно, государство обращает внимание", - сказал он.

При этом он отметил, что иногда меры в отношении роста цен на продукты принимались несвоевременно. "Я об этом как раз говорил на одной из встреч с правительством. Но меры, повторяю еще раз, принимаются", - сказал он.

Квотирование экспорта

Путин отметил, что квотирование экспорта и таможенные пошлины позволили сдержать цены на хлеб, подсолнечное масло и сахар.

"По зерну были приняты решения, связанные с тем, чтобы сдержать цены на хлебобулочные изделия внутри страны: это квотирование экспорта и вывозные таможенные пошлины. Рост цен на хлебобулочные изделия, на масло подсолнечное - всего 0,1% всего за последнее время, на сахар - тоже где-то 0,1%. То есть, в принципе, меры регулирования применяются, и они дают свой эффект", - сказал он.

 

Фото:    Сергей Савостьянов/ТАСС

 

Теги: прямая линия Путин

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