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Президент России Владимир Путин провел первое в этом году совещание. В мероприятии, посвященном соцвопросам, приняли участие члены правительства, в том числе вице-премьер Татьяна Голикова и министр труда Антон Котяков, а также главы регионов, передает РИА Новости.

"Цель нашей работы заключается в том, чтобы люди жили лучше. А это значит, что всегда во главу угла должны быть положены вопросы <...> социального характера. Сегодня, в преддверии православного Рождества, хотел бы поговорить именно об этих проблемах, причем в самом широком смысле этого слова", — сказал Путин.

На совещании затронули вопросы индексации пенсий, социальных выплат, восстановления рынка труда и безработицы и другие. Подробнее — в материале РИА Новости.

Индексация пенсий

Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что в 2021 году страховые пенсии неработающим пенсионерам проиндексировали на 6,3%, что превышает уровень инфляции. По его словам, средний размер таких выплат увеличили на 1039 рублей, теперь он составляет 17 541 рубль. Министр уточнил, что повышение пенсий коснулось 32 миллионов человек, на эти цели направят 374 миллиарда рублей.

Котяков добавил, что часть пенсионеров получила пенсии с учетом индексации уже в 2020 году. В конце декабря январские выплаты получили 11 миллионов человек — 23% от общего числа получателей.

По словам Путина, он рассчитывает, что "никаких сбоев" в процессе индексации не будет. Президент попросил Котякова доложить о реализации этого механизма.

Социальные выплаты

Как заявил глава Минтруда, новогодние выплаты по пять тысяч рублей на ребенка до семи лет включительно получили на 13,6 миллиона детей — 96% от всех, кто имеет право на пособие.

Котяков пояснил, что перечислять выплаты начали 21 декабря, когда их получили более 90%. По заявлениям их перечислили родителям еще 544 тысяч детей — не получавших единовременные пособия летом или на детей, родившихся после 1 июля.

"Для тех, кто еще не получил выплаты, необходимо подать заявление. Такое право сохраняется у наших граждан вплоть до 1 апреля текущего года", — указал он.

В свою очередь, выплаты на ребенка от трех до семи лет в 2020 году назначили на 4,75 миллиона детей, перечислив на это 213 миллиардов рублей. Это ежемесячное пособие ввели с 1 июня для семей с низкими доходами, оно составляет половину детского регионального прожиточного минимума. В 2021 году на эту меру поддержки необходимо выделить 276 миллиардов рублей, в 2022 году — 295 миллиардов рублей, а в 2023 году — 297 миллиардов рублей, указал Котяков.

Министр добавил, что заявления на повышенную выплату на детей от трех до семи лет будут принимать с 1 апреля — "но при этом, как и в прошлом году, расчет будет сделан с 1 января".

По словам Котякова, граждане, которые уже получают ежемесячную выплату, с 1 апреля смогут подать заявление для ее назначения в новом размере. В этом случае в апреле они получат не только выплату в увеличенном размере, но и доплату за первый квартал. Глава Минтруда также предложил усилить адресный характер этой меры поддержки и учитывать при ее назначении не только официальные доходы семьи, но и ее имущество.

Расселение из аварийного жилья

В ходе совещания также затронули тему аварийного жилья.

"В конце года я уже говорил о том, что нужно вытаскивать людей из аварийного жилья, из трущоб. Как идет работа в этом направлении? За счет каких механизмов можно придать больше динамики всей этой работе?" — спросил Путин.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин доложил, что в 2020-м из аварийного жилья расселили 128 тысяч человек. При этом он заявил, что в этом году показатель будет на уровне 120 тысяч.

В ответ на это президент заметил, что в этом случае наблюдается "небольшое, но все-таки снижение".

"Уменьшать не будем, Владимир Владимирович, 130 тысяч выполним", — пообещал министр.

Он добавил, что перед субъектами стоит задача активнее вовлекаться в этот процесс, тем более что объем строительства и выданных разрешений позволяет это сделать.

Рынок труда и безработица

Как подчеркнул президент, необходимо обеспечить восстановление рынка труда и снизить безработицу.

"И конечно, одновременно с мерами адресной социальной поддержки нам крайне важно обеспечить быстрое восстановление рынка труда. Важнейшая задача. Здесь нужно добиться снижения безработицы. А значит, дать людям стабильный заработок", — сказал он.

Путин добавил, что проблем в социальной сфере еще очень много и не все из них удалось затронуть на совещании.

"Ну, например, вопрос, который требует отдельного разговора, — это механизм социального контракта. Если в 2020 году он внедрялся в рамках пилотного проекта в 21 регионе, то теперь, в 2021 году, уже все субъекты Федерации будут участвовать в этой важнейшей, я считаю, программе. Ее главная задача — помочь семьям повысить свои доходы, преодолеть сложную жизненную ситуацию", — пояснил президент.

Путин подчеркнул, что вопросы социальной, демографической политики, меры поддержки семей, детей, людей старшего поколения были и остаются приоритетными.