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Путин поручил правительству подготовить законопроект о ведении учета домашних животных
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Путин поручил правительству подготовить законопроект о ведении учета домашних животных

17 мая 2021 23:26
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И мониторинга популяции животных без владельцев.

Владимир Путин поручил правительству подготовить законопроект о ведении учета домашних животных, а также мониторинга популяции животных без владельцев. Согласно поручению, проект закона должен быть разработан до 1 декабря текущего года. Перечень поручений российского лидера опубликован на сайте Кремля 15 мая, передают "Известия".

«Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик», — говорится в сообщении.

Также правительство должно подготовить законопроект, учитывающий особенности владения и распоряжения безнадзорными животными со стороны организаций и муниципальных образований. В частности, в поправках будут определены вопросы, которые касаются передачи питомца новых владельцам. Также изменения установят ответственность таких организаций.

Предполагается, что изменения в законодательстве помогут сформировать в обществе ответственное обращение к животным.

Путин поручил Генпрокуратуре РФ провести проверку соблюдения требований законодательства РФ в области ответственного обращения с животными организациями и органами исполнительной власти всех уровней. Срок этого поручения — до 1 сентября текущего года.

 

Фото:   pixabay

Теги: законопроект учет домашних животных Путин

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