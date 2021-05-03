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Путин поручил обеспечить ежемесячные выплаты отдельным категориям беременных

3 мая 2021 18:13
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Доложить о выполнении поручения необходимо до 15 сентября 2021 года.

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину с 1 июля текущего года обеспечить ежемесячную выплату в размере 1/2 величины прожиточного минимума женщинам, если срок их беременности составляет шесть и более недель и они встали на медицинский учет на ранних сроках, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в том или ином субъекте РФ, передает РИА Новости.

Об этом говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федерального собрания, опубликованном на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации обеспечить предоставление с 1 июля 2021 г. ежемесячной выплаты в размере 1/2 величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в субъекте Российской Федерации, женщинам, в случае если срок их беременности составляет шесть и более недель и они встали на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а размер среднедушевого дохода их семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации", - говорится в документе.

Доложить о выполнении поручения необходимо до 15 сентября 2021 года.

 

Фото:   РИА Новости / Михаил Метцель

Теги: выплаты Путин

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