Путин поручил МИДу России установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР

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Владимир Путин поручил МИДу России установить дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народной республиками, а российскому Минобороны – обеспечить поддержание мира на их территориях. Об этом говорится в тексте указов президента о признании ДНР и ЛНР.

Документы, подписанные минувшим вечером в Кремле, опубликованы этой ночью на официальном портале правовой информации. О признании народных республик глава российского государства заявил во время большого телеобращения.

Путин назвал это решение давно назревшим, подчеркнув, что ситуация в регионе приобрела критический характер, передает Радио Маяк.