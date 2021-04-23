Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств

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Президент России Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств. Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля, передает ТАСС.

Президент постановил "ограничить (включая установление при необходимости полного запрета) заключение дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями, представительствами государственных органов и государственных учреждений иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении РФ, граждан РФ или российских юридических лиц, трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников (персонала) и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения, с физическими лицами, находящимися на территории РФ".

Как поясняется в указе, он подписан "в целях защиты интересов и безопасности Российской Федерации и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств".

"Правительству Российской Федерации определить перечень недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия), установленные настоящим указом", - говорится в сообщении.

Путин также поручил правительству определить количество физлиц, с которыми диппредставительства недружественных государств смогут заключать договоры.

Новые ограничения для недружественных стран не касаются граждан, прибывающих в качестве сотрудников диппредставительств и консульств.

Фото: ТАСС