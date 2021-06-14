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Путин ответил на вопрос журналиста NBC боится ли он оппозицию: "Вы знаете, это даже смешно"

14 июня 2021 22:39
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Президент РФ отметил, что закон об иноагентах в США жестче, чем в России.

Президент России Владимир Путин считает смешными утверждения, что он боится оппозицию. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC, текст которого приводится в понедельник на сайте Кремля, передает ТАСС.

"Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Вы знаете, это даже смешно", - сказал Путин.

Президент РФ отметил, что закон об иноагентах в США жестче, чем в России. В этот момент журналист NBC Кейр Симмонс попросил Путина не переводить разговор на ситуацию в Америке, на что российский лидер призвал не прерывать его, назвав это некорректным. "Вам не нравится мой ответ, вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители, вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот", - обратился Путин к интервьюеру. "Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?" - добавил он.

Путин отметил, что политическая система РФ развивается.

"У нас 34 партии зарегистрированы, по-моему, сейчас 32 будут принимать участие в различных выборных процессах по всей стране в сентябре", - сказал российский лидер.

Он также напомнил о существовании в стране и несистемной оппозиции. "Кто-то задержан, кто-то находится в местах лишения свободы - да, это тоже бывает", - сказал глава государства. При этом он выразил уверенность в том, что "если кто-то прикрывается политической деятельностью, для того чтобы решать свои дела, в том числе коммерческие, то соответствующим образом нужно за это ответить".

 

Фото:   Максим Блинов/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Теги: NBC интервью Путин

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