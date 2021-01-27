Путин допустил начало борьбы «всех против всех» на мировой арене

50

В сложившейся системе глобальной мировой безопасности происходит деградация, способная привести к борьбе всех против всех, передают "Известия". Об этом в среду, 27 января, заявил президент России Владимир Путин в ходе онлайн-выступления на Давосском форуме.

Текущую ситуацию российский лидер с опорой на мнение специалистов сравнил с кризисом 30-х годов прошлого столетия. Однако, по мнению главы государства, «горячий конфликт» наподобие Второй мировой войны в современных условиях вряд ли возможен.

«Конечно же, в истории нет прямых параллелей, но некоторые эксперты — я с уважением отношусь к их мнению — сравнивают текущую ситуацию с 30-ми годами прошлого века», — добавил Путин.

Аргументируя эту точку зрения, он провел параллели между масштабом и комплексным характером вызовов и потенциальных угроз того времени и нынешнего периода.

При этом глава государства допустил, что мир может столкнуться «с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, с попытками разрешить назревшие противоречия через поиск внутренних и внешних врагов».

Фото: ТАСС