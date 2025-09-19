138

Прямое авиасообщение между Россией и Филиппинами планируется возобновить в октябре 2025 года, рассказал 19 сентября заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев на пленарном заседании российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, пишут "Известия".

Груздев отметил, что возобновление прямых авиаперелетов между странами станет важным шагом для развития туризма и увеличения взаимного турпотока.

«Хотел бы поприветствовать возобновление прямых авиаперелетов между нашими странами. Говорили о том, что уже в скором будущем, в октябре 2025 года, планируются первые рейсы из двух российских городов на Филиппины», — приводит его слова ТАСС.

Фото: pxhere.com