Принята народная программа партии "Единая Россия" в Самарской области

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Несколько сотен предложений поступило в проект Народной программы «Единой России» в Самарской области. Главный документ, с которым партия пойдет на осенние выборы, представили в четверг, 15 июля, на втором этапе конференции регионального отделения.

Об основных направлениях проекта Программы рассказал советник губернатора Самарской области Виктор Кузнецов. Первый заместитель секретаря реготделения «Единой России» подчеркнул, что в основе документа – принцип человекоцентричности, ориентация на запросы жителей губернии.

«Стартовый вариант Программы был представлен на первом этапе партийной конференции в июне. С того момента в адрес специально созданной рабочей группы поступило 347 предложений и дополнений от жителей, депутатов, комитетов губернской думы, общественных организаций. Все эти обращения можно разделить на три категории. И самая большая группа инициатив носит сугубо местный характер. Мы их анализируем с точки зрения наличия ресурсов, необходимых для реализации. Подчеркну, мы руководствуемся принципом: не уверен – не обещай и даже не обещая, делай. Исходя из этого принципа мы планируем, что в каждом округе Самарской губернской думы будет сформирована местная программа – в дополнение к основной», - отметил Виктор Кузнецов.

Вторая группа предложений – их около 30 – включает вопросы и инициативы регионального уровня.

«Основная масса этих предложений относится к социальным инициативам. Постарались все их включить в расширенный вариант Программы, опять же руководствуясь принципом: мы не обещаем того, что не можем сделать. Здесь должен сказать, что документ дальше будет расширяться и пополняться новыми инициативами – это вопрос взаимодействия кандидатов с избирателями», - добавил первый заместитель секретаря самарского реготделения партии.

Особое внимание Виктор Кузнецов уделил третьей группе предложений, поступивших в Народную программу. Это законодательные инициативы, которые планируется направить в Генеральный совет партии для рассмотрения на федеральном уровне.

«Одно из предложений поступило от генерала армии, Героя России Александра Баранова о расширении социального пакета для ветеранов боевых действий и приближения его к соцпакету ветеранов Великой Отечественной войны. На наш взгляд справедливо, ведь эти люди также рисковали своим здоровьем и жизнью во имя наших национальных интересов. Мы обязаны обеспечить их необходимой социальной защитой», - подчеркнул Виктор Кузнецов.

Следующая инициатива общегосударственного характера поступила от политсоветов Тольятти и Новокуйбышевска. Она связана с ужесточением экологического контроля за работой промышленных предприятий, их стимулирование к сокращению выбросов в окружающую среду.

Еще одно предложение подали Союз работодателей и Союз машиностроителей, которые выступают за то, чтобы расширить практику зон с особым налоговым и инвестиционным режимом.

На втором этапе партийной конференции Виктор Кузнецов рассказал также о следующих этапах работы над Народной программой.

«Документ с региональной и муниципальными частями будет опубликован на сайте партии. Затем он должен постоянно дополняться предложениями – по итогам встреч кандидатов с избирателями. Работа по сбору уточнений, замечаний продолжается. Итоговый вариант мы планируем вынести на обсуждение после того, как будет принята федеральная Народная программа партии», - рассказал советник губернатора.

По словам Виктора Кузнецова, масштабную работу над Народной программой «Единой России» в Самарской области планируется завершить в августе, опубликовать итоговый документ – в начале сентября.

Ранее, с инициативой о подготовке Народной программы партии в Самарской области выступил губернатор, секретарь реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров. Глава региона озвучил свою принципиальную позицию: брать в работу только те идеи, которые имеют под собой финансовую и организационную основу.

«Наша программа, наши лозунги отражают главные чаяния земляков: люди желают здоровья себе и близким, стремятся к достатку и благополучию, мечтают развивать и делать ещё краше свой родной край. Так что мы поднимаем на щит то, что действительно важно для жителей Самарской области», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор поручил к 19 сентября выйти с предельно четким планом действий по работе в каждом населенном пункте Самарской области и развитию губернии в целом.

Народная программа – главный документ, с которым региональное отделение «Единой России» выступит на осенних выборах в Государственную Думу РФ и Самарскую губернскую думу. Она станет частью обновленной Стратегии лидерства региона.

15 июля в Самаре состоялся второй этап конференции регионального отделения «Единой России». Ее делегатами стали представители местных отделений партии, в работе приняли участие депутаты Госдумы и Самарской губдумы, кандидаты предварительного голосования, представители общественных объединений и средств массовой информации – всего более 180 человек.

На конференции утверждены списки кандидатов в депутаты Самарской губернской думы седьмого созыва. Делегаты выдвинули 113 кандидатов, 78 из которых будут избираться по спискам и 25 – по одномандатным округам. Общеобластной список возглавил губернатор, секретарь регионального отделения партии Дмитрий Азаров. Ранее глава региона стал лидером списка «Единой России» на выборах в Госдуму, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"