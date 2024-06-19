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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Президиум регполитсовета определил кандидатуру Вячеслава Федорищева для последующего выдвижения от «Единой России» на пост главы Самарской области

19 июня 2024 23:53
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Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что, намерен  работать много, открыто и честно с  той партийной командой, которая сложилась в регионе.

Под председательством Секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова состоялось заседание Президиума регионального политсовета, в ходе которого определена кандидатура врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева для последующего выдвижения от партии кандидатом на должность высшего должностного лица региона.

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркнул, что, намерен  работать много, открыто и честно с  той партийной командой, которая сложилась в регионе: «Те задачи, которые поставлены президентом, с вами становятся разрешимы. Намерен заручиться вашей поддержкой на долгую перспективу. Будем работать ответственно, сообща. Надеюсь на вашу поддержку и поддержку людей».

Выполнить задачи, стоящие перед регионом в одиночку невозможно, считает Вячеслав Федорищев: «Мы сильны своим единством, об этом всегда говорит Президент. Сейчас страна переживает очень серьезный период в своей истории. Мобилизация каждого, каждой семьи, каждого предприятия, каждого художественного коллектива в едином подходе очень важна. Наша с вами работа – это каждый день делать жизнь людей лучше. Уверен, вместе с вами мы пройдем этот путь достойно. Самарская область всегда была, есть и будет опорным регионом. И от нас с вами зависит, как быстро мы сейчас, в этих условиях станем лидерами».

Он отметил, что в своей работе будет опираться  на фундамент тех достижений, которые уже созданы и существуют в регионе, и  поблагодарил секретаря реготделения партии Дмитрия Азарова за помощь и поддержку.

Президиум РПС принял решение внести кандидатуру Вячеслава Федорищева  на рассмотрение Президиума Генерального совета партии для согласования в порядке, установленном Уставом «Единой России».

«Наша общая ответственность: всей партии и каждого её члена, всех первичных отделений, местных отделений, регионального совета  - это проведение выборов губернатора Самарской области с полной вовлеченностью каждого члена партии,  полной мобилизацией для поддержки нашего кандидата. Мы, конечно, ещё подробнее поговорим об этом в ходе нашей партийной конференции. Нашей партии есть, что предъявить людям как результат работы. Нам не стыдно смотреть в глаза нашим избирателям за отработку их предложений и наказов, но сделать предстоит еще больше, и сегодня неоднократно об этом говорили. Я уверен, что с той энергией, с которой Вячеслав Андреевич взялся за дело, все задачи, которые ставят жители Самарской области, будут решены и будут воплощены в жизнь. В этом у меня нет сомнений. Я хочу вам пожелать успехов, и конечно же ваш успех, ваша победа - это победа партии. Уверен, что каждый партиец это понимает и включится в полный мере в проведение избирательной кампании», - резюмировал секретарь реготделения партии Дмитрий Азаров.

Первый этап партконференции по выдвижению кандидата на пост высшего должностного лица региона запланирован  25 июня. Выборы главы региона пройдут в Самарской области 6,7 и 8 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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