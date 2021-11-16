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Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что можно многому научиться у российского лидера Владимира Путина

16 ноября 2021 09:00
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Кроме того, по словам сербского главы, Путин укрепил политическую, экономическую и другие сферы России.

Президент Сербии Александр Вучич в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал, что у российского лидера Владимира Путина всегда можно многому научиться, передают "Известия"

Как отметил Вучич, он неоднократно проводил с президентом РФ важные для Сербии встречи.

«От президента Путина я всегда могу многому научиться, многое услышать от него», — пояснил он.

Кроме того, по словам сербского главы, Путин укрепил политическую, экономическую и другие сферы России, а также является именно тем, «кто возвысил Россию».

 

Фото:  Фото: Global Look Press/MFA Russia/"Известия"

Теги: Путин

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