Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что можно многому научиться у российского лидера Владимира Путина

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Президент Сербии Александр Вучич в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал, что у российского лидера Владимира Путина всегда можно многому научиться, передают "Известия".

Как отметил Вучич, он неоднократно проводил с президентом РФ важные для Сербии встречи.

«От президента Путина я всегда могу многому научиться, многое услышать от него», — пояснил он.

Кроме того, по словам сербского главы, Путин укрепил политическую, экономическую и другие сферы России, а также является именно тем, «кто возвысил Россию».

Фото: Фото: Global Look Press/MFA Russia/"Известия"