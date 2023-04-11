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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Президент пожелал Дмитрию Азарову успехов на выборах

11 апреля 2023 21:46
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Президент пожелал Дмитрию Азарову успехов на выборах

Во вторник, 11 апреля, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в прямом эфире. Отвечая на вопрос ведущего, он рассказал о том, что планирует участвовать в выборах главы региона в сентябре 2023 года. Перед принятием решения губернатор посоветовался с Президентом России Владимиром Путиным в ходе личной встречи.

- Перед тем, как прийти на прием к президенту, я думал об участии в выборах. Хотя в череде дел и задач, которые сегодня приходится решать в условиях, с которыми давно страна не сталкивалась, иной раз об этом не вспоминаешь. Я и раньше говорил неоднократно: прежде, чем я буду принимать такое решение, необходимо посоветоваться с нашим национальным лидером Владимиром Владимировичем Путиным. Этот вопрос я задал Президенту, - сказал губернатор.  

Дмитрий Азаров отметил, что не вправе рассказать подробности, кроме того, что было озвучено впоследствии пресс-службой: Президент пожелал главе региона успехов. Губернатор поблагодарил главу государства за добрые слова и подтвердил, что планирует принять участие в выборах.

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Самара

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