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Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер прокомментировал встречу Владимира Путина и Дмитрия Азарова

19 октября 2022 12:43
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Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер прокомментировал встречу Владимира Путина и Дмитрия Азарова

Как сообщалось ранее, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, на которой обсуждалось социально-экономическое развитие Самарской области. В ходе встречи глава государства отметил результаты работы руководителя Самарской области по улучшению инвестиционного климата в регионе и достижению высоких показателей по ряду направлений. В частности, речь шла о том, что сегодня Самарская область укрепляет позитивную динамику инвестиций в основной капитал. Наш регион - – один из лидеров в стране по уровню развития государственно-частного партнерства. Последние годы развитие Самарской области, как и всех субъектов РФ в целом, происходит в условиях, связанных с напряженной санитарно-эпидемиологической обстановкой и санкционным давлением. Однако экономика региона в целом адаптировалась к этим обстоятельствам.

Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер прокомментировал встречу Президента РФ и Главы Самарского региона:

У меня самые положительные впечатления от этой встречи. Во-первых, она была продолжительной - надо отметить. До этого Президент встречался с Дмитрием Игоревичем в 2018 году - один на один. И ту встречу я тоже хорошо помню. То, что говорил сегодня Д.И. Азаров - показало какая большая работа проделана в нашей области за пять лет. Общественная палата Самарской области выпустила справочник "Самарская область. Время обновлений". И многие достижения региона - это инвестиции, промышленность, здравоохранение, сельское хозяйство, которые сегодня отметил Президент, нашли в нем отражение. 

На первом месте я бы отметил инвестиционную привлекательность Самарской области. Было время, когда регион скатился на 65 место в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ. Это означало, что в область просто не хотели вкладывать средства. Но за последние пять лет благодаря кропотливой системной работе губернатора и команды, всего нашего обществ, Самарская область сейчас находится в десятке регионов по инвестиционной привлекательности. Кредит доверия достаточно высокий. Ну а когда есть средства - реализуются достаточно крупные инфраструктурные проекты. 

Отдельно скажу о помощи Донбассу. С первых дней, когда началась спецоперация, Самарская область включилась в эту работу. Помощь городу-побратиму Снежному оказывалась и оказывается всесторонняя, восстанавливаются и ремонтируются социальные и инфраструктурные объекты. Наша миссия в Донбассе важна для всего нашего общества. Самарские люди очень тепло откликаются на те нужды, которые испытывают жители Донбасса и в частности города Снежное. 

Я думаю те достижения, которые имеет на сегодня регион - это достижения народа Самарской области. Но народ имеет достижения тогда, когда он четко понимает задачи, поставленные руководством области, губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым. И залог нашего успеха - в единстве народа и власти.

Фото: ssau.ru

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров Прямая речь/Интервью

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