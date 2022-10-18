Дмитрий Азаров об итогах встречи с Президентом: «Достижения Самарской области – это достижения всех жителей нашего региона»

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Темпы социально-экономического развития Самарской области, которое высоко оценил Президент России Владимир Путин — это результат совместной работы региональных властей и жителей губернии, объединения усилий в решении задач по обустройству родной земли. Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на оперативном совещание регионального Правительства, которое он провел сегодня вечером в режиме ВКС.

Во вторник, 18 октября, Президент России Владимир Путин провел встречу с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В ходе нее Дмитрий Азаров доложил Президенту, в том числе, о ситуации в ключевых отраслях экономики Самарской области и динамике их развития, реализации национальных проектов и государственных программ, важнейших инвестиционных и инфраструктурных проектах, решении проблем, наиболее актуальных для жителей региона. Глава государства высоко оценил темпы социально-экономического развития Самарской области. В частности, Президент отметил результаты работы Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по улучшению инвестиционного климата в регионе и достижению высоких показателей по ряду направлений, в целом оценив ситуацию в регионе как стабильную и хорошую, по многим показателям выше среднероссийских.

«Президент страны дал высокую оценку темпам социального экономического развития региона, конечно же, отметил динамику развития. Это развитие невозможно было бы без прямой поддержки Президента, его внимания к Самарской области, к нашим флагманским проектам, к тем проблемам, с которыми сталкивается наш регион, отдельные отрасли, в которых Президент всегда принимает участие по расшивке этих проблем. Чего стоит только решения Президента по поддержке автопрома, которые напрямую сказались на работе «АВТОВАЗе». И таких примеров, конечно, можно привести много», — сказал Дмитрий Азаров, открывая оперативное совещание Правительства Самарской области, которое он провел сегодня вечером в режиме ВКС.

Губернатор подчеркнул, что высокая оценка Президентом Самарской области – это очень дорого и важно для региона. Дмитрий Азаров отметил, что все успехи в Самарской области достигаются при участии жителей. Глава региона поблагодарил земляков за вклад в социально – экономическое развитие губернии.

«Конечно же, те достижения, которые в области есть, это достижения всех жителей нашего региона. Вклад жителей Самарской области в достижение этих результатов переценить просто невозможно. Только объединяя усилия людей, только вместе определяя цели и задачи, мы будем находить эффективные решения для достижения поставленных целей. Благодарю всех жителей региона за их активность, за их деятельное участие в обустройстве родной земли, в решении застарелых проблем, в уверенном развитии региона и в будущем», — сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор также отметил, что высокая оценка Президента накладывает на Самарскую область, как опорный край страны, дополнительную ответственность.

«Мы ни в коем случае не можем подвести ни нашего национального лидера, ни страну. Мы, как и всегда, Самарская область в непростые времена обязана стать надежной опорой, оплотом новых и новых побед нашей великой Родины. Уверен, что так и будет, — сказал глава региона, — Залогом тому наша внутренняя мобилизация, наше понимание ответственности, наша постоянная коммуникация и совместная работа со всеми жителями Самарской области. Все это находит отклик и поддержку на федеральном уровне, на уровне Правительства РФ, и, конечно, лично Президента страны».

Дмитрий Азаров обратил внимание членов Правительства Самарской области, руководителей муниципалитетов на необходимость в этот особый период проявить внутреннюю мобилизацию, четкость и ответственность в работе. Губернатор нацелил коллег на дальнейшую плодотворную работу в решении задач по дальнейшему развитию региона.

«Забыли о достижениях — за работу! Дел у нас невпроворот. В этот особый период – тем более. Мы четко определи вместе с жителями задачи, и я рассчитаю, что приложим максимум усилий и добьемся результатов по всем направлениям. Полная самоотдача, не считаясь с личным временем, позволит нам решит все задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим. Уверен, так и будет», — отметил глава Самарской области.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области