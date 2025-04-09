Я нашел ошибку
Главные новости:
Михаил Ефремов вышел на свободу
Глава региона ознакомился с производственными площадками завода.
Вячеслав Федорищев посетил подшипниковый завод «ЕПК Самара»
В этом году в связи с ранней весной в регионе раньше обычного установлен особый противопожарный режим – с 1 апреля по 15 октября.
Михаил Смирнов провел координационное совещание с главами муниципалитетов региона по прохождению пожароопасного периода
Не оставляйте спички, зажигалки, легковоспламеняющиеся жидкости и аэрозоли в доступных для детей местах.
МЧС СО: берегите детей oт огня!
Так, в Жигулёвске полицейский побеседовал с пенсионерами о наиболее распространенных и способах дистанционного хищения денег.
«Школа безопасности для пенсионеров»: полицейские региона проводят профилактические мероприятия с пожилыми гражданами
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +8, +10°С.
10 апреля в регионе без существенных осадков, до +11°С
Подготовка городских коммуникаций к следующему отопительному сезону начнётся сразу после традиционных гидравлических испытаний.
«Т Плюс» заменит 15,5 километров тепловых сетей в Тольятти
Областной кабинет министров рассмотрел 11 вопросов.
Правительство Самарской области утвердило новую меру поддержки участников СВО и членов их семей
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.46
-0.73
EUR 93.78
-0.99
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония стала мостом между Россией и Абхазией: «Обменные культурные мероприятия»  открылись концертом фортепианного дуэта
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Незнайка» по произведениям Николая Носова
«Музей «Детская картинная галерея»: выставка  «Куйбышев. Трудовая передовая»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Правительство Самарской области утвердило новую меру поддержки участников СВО и членов их семей

9 апреля 2025 17:57
132
Областной кабинет министров рассмотрел 11 вопросов.

В среду, 9 апреля 2025 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел по поручению губернатора Вячеслава Федорищева первый вице-губернатор – председатель Правительства Михаил Смирнов. В заседании приняли участие члены Правительства, главы муниципальных образований, представители Самарской Губернской Думы, органов правопорядка и надзорных органов. Заседание Правительства Самарской области транслировалось в прямом эфире.

Областной кабинет министров рассмотрел 11 вопросов. Работа заседания началась с обсуждения вопросов министерства демографической и семейной политики Самарской области. Был утвержден порядок предоставления компенсации родителям части стоимости путевки в летние детские лагеря. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 194,6 миллиона рублей.

Напомним, всего в Самарской области в текущем году намерены охватить отдыхом и оздоровлением 47 тысяч школьников. Это на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. Дополнительные места в летних лагерях Самарской области были созданы по поручению Губернатора Вячеслава Федорищева. Такое решение глава региона принял на основании обращений граждан, которые пожаловались на дефицит путевок.

Отдельно участники заседания рассмотрели вопрос о законодательном регулировании строительства быстровозводимых зданий модульного типа для учреждений здравоохранения.

В утвержденном на заседании Постановлении Правительства уточнен порядок принятия решений о возведении модульных зданий для медучреждений, требования, предъявляемые к строительству таких объектов и формированию их сметной стоимости.

«В этом году запланировано построить в общей сложности 54 объекта некапитального строительства - это фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики. 28 ФАП в рамках федерального проекта (это с консолидированным бюджетом в рамках программы  «Модернизация первичного звена здравоохранения») и 26 объектов в рамках прямого поручения Губернатора», - рассказал министр здравоохранения Андрей Орлов.

«За ближайшие пять лет мы планируем построить более 200 медучреждений. В этом году мы наметили выполнить четвертую часть этого объема работ, - отметил Михаил Смирнов. - Доведите до муниципальных образований информацию о том, где именно появятся эти 28 ФАПов, чтобы коллеги обратили внимание на комплектование кадрами, и медучреждения как можно скорее полноценно заработали», - акцентировал внимание председатель Правительства.

На заседании областного кабинета министров было принято решение о новой мере поддержки для участников специальной военной операции и вдов героев – компенсации их обучения на платных отделениях высших учебных заведений. Помощь героям СВО и поддержка членов их семей – постоянно в фокусе внимания губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и Правительства региона.

«Предусматривается предоставление в 2025 году меры социальной поддержки участникам специальной военной операции, а также вдовам участников СВО в виде компенсации затрат на получение высшего образования в государственных образовательных организациях высшего образования. Средства на реализацию проекта постановления в 2025 году предусмотрены министерству в поправках в закон Самарской области «Об областном бюджете»», - сообщил министр высшего образования и науки области Марк Шлеенков. Денежная компенсация будет перечисляться на счета льготников. 

Отдельным вопросом повестки стала поддержка малого предпринимательства в сфере креативных индустрий. На эти цели в 2025 году планируется направить 11,5 млн. рублей.

«Новое расходное обязательство предусмотрено программой социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 годы и направлено на реализацию поручений Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева о развитии креативных индустрий и повышении роли Самарской области в общероссийском рейтинге креативных регионов», - пояснил врио заместителя министра экономического развития и инвестиций Самарской области Олег Майоров.

Кроме того, принято решение о предоставлении бюджетной инвестиции акционерному обществу «Гарантийный фонд Самарской области» в размере 50 млн. рублей. Докапитализация фонда позволит сделать микрозаймы, предоставляемые фондом малым и средним предприятиям, более доступными и охватить такой мерой финансовой поддержки большее число компаний. 

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Глава региона ознакомился с производственными площадками завода.
09 апреля 2025, 19:44
Вячеслав Федорищев посетил подшипниковый завод «ЕПК Самара»
Глава региона ознакомился с производственными площадками завода. Экономика
42
В этом году в связи с ранней весной в регионе раньше обычного установлен особый противопожарный режим – с 1 апреля по 15 октября.
09 апреля 2025, 19:31
Михаил Смирнов провел координационное совещание с главами муниципалитетов региона по прохождению пожароопасного периода
В этом году в связи с ранней весной в регионе раньше обычного установлен особый противопожарный режим – с 1 апреля по 15 октября. Политика
86
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +8, +10°С.
09 апреля 2025, 18:33
10 апреля в регионе без существенных осадков, до +11°С
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +8, +10°С. Экология
120
В центре внимания
Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тысяч
9 апреля 2025  12:35
Число самозанятых в Самарской области превысило 300 тысяч
277
более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
8 апреля 2025  11:28
Более 51, 5 млрд рублей выделено на развитие системы здравоохранения в Самарской области в этом году
477
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
7 апреля 2025  14:03
 Сегодня, 7 апреля, глава Красноглинского внутригородского района Самары проведет прямой эфир с жителями
941
Более 25 тысяч самарцев приняли участие в первом апрельском субботнике
7 апреля 2025  11:57
Более 25 тысяч самарцев приняли участие в первом апрельском субботнике
520
Сегодня православные отмечают Благовещение
7 апреля 2025  10:22
Сегодня православные отмечают Благовещение
464
Весь список