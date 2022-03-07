Правительство РФ утвердило перечень недружественных России стран и территорий

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Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Как сообщила в понедельник пресс-служба кабмина, подписано соответствующее распоряжение, передает ТАСС.

В перечень вошли США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар), Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань (считается территорией Китая, но с 1949 года управляется собственной администрацией).

Ранее упомянутые страны и территории ввели или присоединились к санкциям против России после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине.

Перечень утвержден в рамках указа президента РФ от 5 марта 2022 года "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".

Как отметили в кабмине, согласно этому указу, российские граждане и компании, само государство, его регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях. "Для этого должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счет "С" на имя иностранного кредитора и перечислить на него выплаты в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день платежа", - говорится в сообщении. Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (или аналогичную сумму в валютном эквиваленте).

Сделки с иностранными компаниями

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее правила сделок с иностранными компаниями в условиях санкций.

"Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций", - отмечается в сообщении кабинета министров.

В нем уточняется, что, "согласно документу, российская компания-резидент или иностранная фирма из списка недружественных стран должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку". В заявлении "должна содержаться исчерпывающая информация о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании".

"На основе анализа поступивших документов и характера будущего соглашения будет приниматься решение об одобрении или отказе в его реализации. При этом может выдаваться разрешение на проведение сделки с обозначением условий ее исполнения", - пояснили в пресс-службе.

Отдельным распоряжением Мишустин расширил состав правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. В нее включены представители Центрального банка и Администрации президента РФ.

Пресс-служба правительства подчеркнула, что "главная цель этой работы - обеспечение финансовой стабильности страны в условиях внешнего санкционного давления". Постановление принято для реализации указа президента России Владимира Путина "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации".

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС