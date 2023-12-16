Правительство планирует сократить потребление алкоголя в России на период до 2030 года

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Правительство России утвердило антиалкогольную концепцию до 2030 года, главным итогом её реализации должно стать снижение потребления спиртного до 7,8 литра этанола в год на душу населения, сообщила пресс-служба Минздрава России, передает РИА Новости.

Концепция до 2030 года ставит основными задачами укрепление ценностей здорового образа жизни, развитие системы профилактики злоупотребления алкоголем, а также развитие системы медицинской реабилитации, социальной адаптации и ресоциализации лиц с алкогольной зависимостью, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, в рамках реализации концепции до 2030 года планируется усиление профилактических мер, в том числе совершенствование практики раннего выявления пагубного потребления алкоголя и профилактическое консультирование, а также мер, направленных на повышение приверженности диспансерному наблюдению, отметили в Минздраве.

Концепция включает также разработку и реализацию дополнительных мер по сокращению нецелевого потребления лекарственных, парфюмерно-косметических средств и иных спиртосодержащих жидкостей, содержащих алкоголь, а также противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции, уходу от уплаты акцизов на алкогольную, спиртосодержащую продукцию и этиловый спирт, уточнили в пресс-службе.

Главным итогом реализации концепции должно стать снижение фактических показателей потребления алкоголя на душу населения. Так если, в 2023 году такой показатель составляет 8,9 литра этанола на каждого жителя России, то к 2030 году он должен уменьшиться до 7,8 литра, добавили в Минздраве.