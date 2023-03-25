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«Постараюсь максимально объехать все подразделения, где служат земляки» - Дмитрий Азаров передал бойцам очередную партию гуманитарной помощи и техники

25 марта 2023 20:52
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Дмитрий Азаров в ходе поездки в зону СВО встретился с земляками, которые сейчас несут службу, и передал им очередную партию гуманитарной помощи и техники.

Губернатор Дмитрий Азаров в ходе очередной поездки в зону СВО встретился с земляками, которые сейчас несут службу, и передал им очередную партию гуманитарной помощи и техники.

Напомним, губернатор регулярно встречается как с военнослужащими, так и с их семьями, чтобы обсудить, по каким направлениям им необходима поддержка со стороны региональных властей, и помочь оперативно решать возникающие проблемы.

«Помимо того, чем обеспечивает Министерство обороны, стараемся все, на что поступают заявки, дополнительно передавать. Находимся во взаимодействии с Министерством обороны, достаточно оперативно коллеги урегулируют вопросы по обмундированию, амуниции и прочие. Постараюсь максимально объехать все подразделения, где служат земляки, чтобы посмотреть условия службы, встретиться с бойцами, понять, какая помощь нужна», — подчеркнул Дмитрий Азаров в начале разговора с земляками.

В Самарской области разработана система поддержки семей бойцов в рамках социальных паспортов, такой формат работы регион ввел первым в стране. Губернатор заверил бойцов, что социальным службам, властям муниципалитетов поставлена задача отрабатывать обращения семей защитников Отечества в приоритетном порядке.

«Всегда командиров также прошу собирать вопросы от военнослужащих, которые в том числе касаются семей. Там разные вопросы: образование детей, медицинская помощь, жилищно-коммунальные и так далее. Готовы везде подключаться», — пояснил он.

На встрече военнослужащие подразделений смогли задать Дмитрию Азарову интересующие их конкретные вопросы. Так, один из военнослужащих из Самары попросил руководителя области взять на контроль вопрос расселения дома по ул. Братьев Коростелевых, где живет его семья. По его словам, дом был признан аварийным. «Хотелось бы, чтобы расселили в этот же район, так как люди прожили там достаточно долгое время», — высказал просьбу боец.

«Не всегда получается расселить в тот же район, скажу честно, но варианты стараемся подбирать. Обязательно ваш дом возьму в отработку, уточним по нему ситуацию. Доведем информацию через командира», — отреагировал губернатор.

Также на встрече глава региона дал поручение министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Александру Мордвинову уточнить вопрос по проведению текущего и капитального ремонтов пятиэтажки на ул. Советской Армии в Самаре – один из военнослужащих сообщил о проблемах с водоснабжением.

«Супруга пусть не стесняется, обозначает проблему в социальный паспорт, в любом случае, я записал, проследим за этим», — отметил глава региона.

Один из вопросов, адресованных Дмитрию Азарову, касался оформления документов. Так, например, на контроль глава региона взял также вопрос бойца из Октябрьска, которому нужно было обновить комплект документов для получения субсидии на жилье.

В целом, бойцы отметили, что работа по социальным паспортам выстроена системно, уже было решено много вопросов, остальные отрабатываются профильными службами.

«Понимаю прекрасно, что сейчас вопросов может не быть, а через 2 недели появятся — мы готовы. Настраиваю всех своих коллег, товарищей, — депутаты у нас в эту работу активно включены, и не только губернской думы, но и муниципальные, — для того чтобы, конечно, плечо подставить, пока вы здесь Родину защищаете, чтобы семьи там чувствовали нашу поддержку и заботу. Главы местных администраций тоже с пониманием, не по-чиновничьи к этому подходят», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

В ходе поездки губернатор вновь привез подразделениям технику и гуманитарную помощь из дома. В этот раз глава региона передал командирам три автомобиля «Нива», коптеры, тепловизоры, радиостанции и противодронные ружья. Также передана амуниция, сапоги, средства связи, продукты питания.

«По амуниции тот запрос, что был, довезли, ну и дополнительный список того, что необходимо, тоже заберем, как домашнее задание будем отрабатывать», — подчеркнул глава региона.

«Вы большое дело для нас делаете. Ваши поставки гуманитарной помощи и дополнительно техники, машин, оборудования очень большие. От лица бригады, от всего личного состава хочу сказать огромное спасибо за этот вклад, труд. Ваши подчиненные постоянно у нас берут списки нужд для военнослужащих, они отрабатываются. У ребят тылы прикрыты, они спокойны. Не без проблем, конечно, но проблемы решаются и будут решаться. Огромное спасибо за вашу помощь», — высказал слова благодарности один из командиров.

«Вам спасибо. И поверьте, что абсолютное большинство жителей Самарской области помогают от души. Даже что-то иной раз совсем небольшое, но от сердца. Видел, как бойцы письма читают от детишек. Самое главное, вы должны знать, что о вас не забывают ни на минуту, молятся, всем, чем могут, готовы люди помочь. Постараемся, чтобы и дальше так было», — заверил губернатор.

Также поблагодарил Дмитрия Азарова за поддержку президент Союза Ветеранов СВО, действующий командир армии Олег Панчурин. Глава региона пожелал успехов Союзу Ветеранов СВО в дальнейшей работе по защите интересов военнослужащих.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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