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Последний звонок прозвенел для 12 тысяч самарских 11 -классников

26 мая 2022 13:50
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Последний звонок прозвенел для 12 тысяч самарских 11 -классников

Для выпускников Самарской области прозвенел последний звонок. 

С завершением обучения выпускников гимназии № 3 поздравил первый вице-губернатор, председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, член Президиума регионального политического совета партии «Единая Россия».

Он пожелал выпускникам удачно выбрать профессию и в полной мере реализовать свои таланты и способности в будущей взрослой жизни.

«При выборе профессии, конечно, нужно в первую очередь прислушаться к себе. Посоветоваться с педагогами, родителями, близкими. Позволю себе один совет: я хотел бы, чтобы вы строили свою жизнь и были полезными именно здесь, на территории нашей любимой, родной Самарской области. У нас огромное количество высших учебных заведений, в которых учатся очень много ребят из других регионов и других стран, прекрасно оснащенных, с сильными преподавателями», - подчеркнул премьер-министр областного Правительства.

В этот день в адрес выпускников прозвучало множество добрых слов и пожеланий.

«Все 12 лет, начиная с дошкольного отделения мы с вами были вместе, я помню вас вот такими маленькими, ваши горящие глаза, и как вы давали клятву первоклассника. Нас с вами очень многое связывает, вы все талантливые, яркие, харизматичные, вы – личности, - сказала ученикам 11-х классов директор гимназии № 3 города Самары, депутат Самарской губернской Думы («Единая Россия») Светлана Ильина.

Выпускников самарских школ № 132 и 148 поздравил депутат Самарской губдумы Роман Балтер.

«Впереди у каждого свой путь и светлое будущее. Вы не просто завершаете обучение в школе, вы переходите на следующий этап вашей жизни, где все по-другому и по-взрослому. Вам самим предстоит принимать важные решения, которые помогут изменить вашу жизнь к лучшему. Мечтайте, дерзайте, у вас все получится!», - обратился к самарским выпускникам единоросс.

Депутат фракции «Единая Россия» Юлия Хаджиева решила «подсластить» грустные минуты прощания со школой выпускникам школы № 74 и подарила ребятам мини-торты. 

«Впереди много интересного и сложного предстоит пережить и познать нашим драгоценным детям, и я искренне желаю им, прежде всего, удачи на экзаменах», - подчеркнула Юлия.

В Тольятти выпускников поздравили депутаты регионального парламента Владимир Бокк и Ирина Долгополова.

«Получение аттестата – это знаковое событие в жизни каждого выпускника, олицетворяющие собой переход во взрослую самостоятельную жизнь. Искренне поздравляю выпускников с окончанием среднего общего образования, от всей души желаю всем удачи на пути к мечте, увлекательной учёбы, уверенности в своих силах, высоких профессиональных и личных достижений», - поздравил преподавателей, родителей и учащихся тольяттинской Гимназии № 77 депутат-единоросс Владимир Бокк.

Самый молодой депутат Самарской губернской думы Ирина Долгополова, поздравила учеников школы № 90 в Тольятти.

«Пусть каждый выпускник успешно сдаст Единые Государственные экзамены, пусть поступление в ВУЗ мечты будет лёгким. Мы - художники своей жизни. В руках у нас белый чистый лист, кисточка и краски. И только от нас зависит, какими цветами мы будем раскрашивать свой мир! Пусть у каждого одиннадцатиклассника в палитре будут только яркие цвета!», - обратилась к выпускникам Ирина.

Напомним, что в этом году школьные стены в Самарской области покидают больше 12 тысяч выпускников-одиннадцатиклассников. Впереди самое ответственное испытание – ЕГЭ, а затем многих ребят ждет поступление в высшие учебные заведения Самарской области и в вузы других регионов.

Теги: Единая Россия

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