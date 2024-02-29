Послание Владимира Путина Федеральному собранию завершилось

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Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию в этом году продлилось два часа шесть минут, пишет РИА Новости.

Оглашение послания состоялось в четверг в Гостином дворе, оно началось в 12.14 по московскому времени.

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию в 19-й раз. Это ежегодное мероприятие, выступлений не было только в 2017-м и 2022-м годах.

Глава государства обращается с посланием к Федеральному Собранию ежегодно, исключением стали только 2017 и 2022 годы. Как правило, на оглашение послания президент выделяет час или чуть больше.

Послание в 2023 году продолжалось 1 час 45 минут, оно было первым с начала спецоперации и стало одним из самых продолжительных обращений президента к парламенту. А рекордным по длительности было послание Путина перед прошлыми президентскими выборами в 2018 году, оно продлилось чуть более 1 часа 55 минут. Самым коротким стало послание 2005 года, его оглашение заняло у президента около 48 минут.

Владимир Путин успел сделать несколько важных заявлений. В частности, президент объявил о запуске новых нацпроектов "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных", сообщает m24.ru.

Кроме того, он поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки, модернизировать налоговую систему, подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья. Глава государства объявил о льготной ипотеке в ряде регионов для участников СВО.