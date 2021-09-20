Порядка двух тысяч подозреваемых и обвиняемых в Самарской области приняли участие в выборах

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С 17 по 19 сентября в России прошли выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и депутатов представительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

В Самарской области порядка двух тысяч подозреваемых и обвиняемых реализовали свое избирательное право. Голосование прошло во всех следственных изоляторах (СИЗО-1, СИЗО-2, СИЗО-4), в областной соматической и туберкулезной больницах, в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора.

Кроме того, в уголовно-исполнительных инспекциях смогли проголосовать более семи тысяч осужденных без изоляции от общества и около ста пятидесяти граждан, находящихся на участках, функционирующих в режиме исправительного центра при ИК-10 и КП-27.

Стоит отметить, что голосование в учреждениях уголовно-исполнительной системы Самарской области проводилось с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических мер.

В преддверии общероссийского голосования сотрудниками УФСИН России по Самарской области с подозреваемыми и обвиняемыми проводилась разъяснительная работа о порядке участия в выборах. Само проведение голосования обеспечили выездные избирательные комиссии. Контроль за организацией и проведением выборов осуществлял начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов, работники прокуратуры, наблюдатели от избирательных участков и ОНК.

Кроме того, с целью проверки хода голосования следственный изолятор №1 посетили ответственный секретарь Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александр Точенов, член Общественной палаты Российской Федерации Павел Покровский и председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Самарской области Галина Николаева.