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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Политолог Дмитрий Орлов: выборы в Самарской области прошли без нарушений

19 сентября 2021 20:27
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В Самарской области завершилось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной и губернской дум.

В Самарской области завершилось трехдневное голосование по выборам депутатов Государственной и губернской дум. Уже закрылись избирательные участки и идет подсчет голосов. Своим мнением о том, как прошло голосование, поделился политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Он отметил, что выборы в Самарской области прошли без нарушений, воля избирателей отражена адекватно.

- По сравнению с выборами 2016 года, ситуация изменилась качественно. В этом - большая заслуга региональной власти и губернатора Дмитрия Азарова, - считает политолог.

По словам Дмитрия Орлова, заранее раздававшиеся призывы некоторых политиков к массовым акциям обусловлены слабостью их позиций:

- Не имея необходимой для победы электоральной поддержки, они пытаются сделать ставку на протест, - уверен Орлов.

Политолог отметил, что Самарская область - большой и сложный регион. Есть партии, пользующиеся протестными настроениями некоторых людей:

- Естественно, есть игроки, использующие тему нарушений на выборах для продвижения своих интересов. Как показали проверки, большинство сообщений оказались недостоверными, и на легитимность выборов они не повлияют.

 

Фото:   СОВА

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