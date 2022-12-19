«Поддержку армии мы продолжим и дальше»: Дмитрий Азаров встретился с земляками-военнослужащими

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В понедельник, 19 декабря, губернатор встретился с офицерским составом воинского подразделения в Волжском районе. На встрече глава региона обсудил с защитниками Отечества вопросы оказания дополнительной поддержки 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и помощи семьям земляков-военнослужащих.

Губернатор Дмитрий Азаров на постоянной основе проводит встречи с военнослужащими и находится на прямой связи с командованием 2-ой гвардейской общевойсковой армии, решая вопросы, связанные с подготовкой и участием земляков в СВО, условиями их пребывания, потребностями в дополнительной поддержке военнослужащих.

«Сегодня разговор о ближайшем будущем, о том какая помощь оказывается, что еще необходимого сделать для того, чтобы в четком взаимодействии всех воинских подразделений выполнить поставленные задачи. Наверное, вы знаете о том, что я встречался с бойцами в зоне СВО, нахожусь в постоянном контакте с командующим второй армии, выдающимся военачальником Андреем Владимировичем Колотовкиным. С личным составом нахожусь в ежедневном контакте. Я готов сегодня записать вопросы, которые волнуют лично вас, ваших родных и близких, военнослужащих ваших подразделений. Если такие вопросы есть, готов обсудить, взять на отработку», - сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что с командованием 2-ой армии отдельно обсуждал вопрос подготовки земляков перед участием в СВО.

«На мой взгляд, плюс, что здесь было времени на подготовку достаточно, никто не торопил. Вами проведен большой объем работы, но подготовка личного состава продолжится и там. Мы отдельно проговорили с командованием о том, что в любом случае всем воинским подразделениям, которые прибывают в зону СВО, требуется время на адаптацию и подготовку», - отметил Дмитрий Азаров.

Самарская область с первого дня СВО оказывает дополнительную поддержку армии. Так, по согласованию с командованием определяется перечень необходимой специальной техники – в дополнении к той, которая предоставляется Министерством обороны РФ согласно действующим нормативам. Позднее она приобретается силами региона, благотворителей и неравнодушных жителей Самарской области.

В ноябре Дмитрий Азаров встречался на территории ДНР с командующим 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андреем Колотовкиным и передал очередную партию спецтехники, а также гуманитарный груз, который отправили бойцам самарцы.

В ближайшее время из Самарской области в зону СВО будет отправлен очередной такой груз с гуманитарной помощью и спецтехникой. Причем помощь передается на нужды всей 2-ой гвардейской армии, а командование уже ее распределяет по подразделениям – не только тем, которые формировались в Самарской области.

«Любое деление в армии по территориальному признаку, вы это прекрасно понимаете, ни к чему хорошему не приведет. У нас единая армия единого народа. Все воинские подразделения 2-й армии получают поддержку от Самарской области. Мы эту поддержку продолжим и дальше», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

По оценкам командования, поддержка, которую Самарская область оказывает вместе с жителями региона и предпринимателями, наибольшая среди всех регионов России. Это отмечала председатель женсовета 2-й гвардейской общевойсковой армии, руководитель общественного фонда «Звезда и Лира», который координирует в регионе работу по сбору гуманитарной помощи, Екатерина Колотовкина: «Сколько помогает Самарская область – не помогает ни один регион. И это факт».

Дмитрий Азаров сообщил защитникам Отечества, что в ближайшей перспективе он планирует прибыть в зону СВО, чтобы там еще раз встретиться с земляками: "Постараюсь навестить наших бойцов, посмотреть, как устроились, какие задачи поставлены, какая помощь дополнительно нужна."

На встрече с военнослужащими глава региона напомнил, что сегодня для поддержки защитников Отечества, их семей в Самарской области разработан целый комплекс мер – чтобы военнослужащие могли быть спокойны за тех, кто ждет их дома. Эту работу курируют профильные ведомства и муниципалитеты на местах, создана цифровая платформа для отработки обращений семей военнослужащих. Вместе с тем, как отметил Дмитрий Азаров, при необходимости он берет вопросы на личный контроль.

«В целом, работа выстроена системная, но прекрасно понимаю, что какие-то сбои могут быть. К сожалению, не всегда я на 100% уверен, что отрабатываются все обращения, которые поступают от семей военнослужащих. Приходиться иногда в ручном режиме ситуацию поправлять. Так, например, сегодня утром разбирался в ситуации, когда ребенка из семьи военнослужащего зачислили в детский сад, но он расположен далеко от дома. Дал поручение, чтобы таких случаев не допускали», - сказал губернатор.

В ходе общения с главой региона военнослужащие сообщили, что в целом вопросов по выплатам, экипировке, процессу подготовки или довольствия сейчас нет, единичные просьбы решают в оперативном порядке. Офицеры особо отметили важность поддержки и заботы об их семьях на время службы, в частности, попросили особо поддержать школьников-детей военных, которые в этот период могут испытывать трудности в учебе. «Все сделаем, чтобы ни одна семья не была забыта. Везде постараемся подставить плечо», - подчеркнул Дмитрий Азаров, взяв на отработку вопросы, прозвучавшие от военнослужащих.

После общения с военнослужащими губернатор Дмитрий Азаров встретился с представителями фонда «Звезда и Лира», чей пункт по сбору гуманитарной помощи расположен в Волжском районе, рядом с местом дислокации воинской части. Они рассказали главе региона, что местные жители, общественные организации, учебные заведения активно помогают армии: каждый день приносят посылки, письма со словами поддержки, подарки, продукты, вещи - дополнительно к тому, что предоставляет бойцам армия: «Для наших ребят - это тепло из дома, они должны знать, что мы их здесь ждем с победой, живыми и здоровыми. Мы должны поддерживать наших ребят. Для нас всех сейчас это важно - от нас тоже многое зависит. Надежный тыл – первый шаг к победе».

Губернатор также осмотрел храм в честь Святителя Николая Чудотворца, чей день памяти отмечается сегодня, 19 декабря. Храм воздвигнут в 2004 году в память о воинах, погибших в локальных конфликтах, сейчас там идет роспись стен – средства на завершение работ были изысканы при содействии главы региона. Дмитрий Азаров ознакомился с ходом работ и спросил у священнослужителей, нужна ли еще какая-то помощь. Планируется, что работы будут завершены к Пасхе.

Фото: пресс-служба правительства СО