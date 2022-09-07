По поручению секретаря реготделения «Единой России» Дмитрия Азарова людям, попавшим под переселение из-за строительства метро, помогут улучшить жилищные условия

137

В Самаре реализация масштабного инфраструктурного проекта по строительству метро позволит не только ввести в эксплуатацию долгожданную станцию «Театральная», но и улучшить жилищные условия десятков самарских семей, проживающих в ветхих и аварийных домах.

Новая станция метро «Театральная» - долгожданный объект транспортной инфраструктуры, которого самарцы ждали многие годы. Она позволит связать удаленные районы города с историческим центром Самары, запустить масштабные программы комплексного развития в Советском, Промышленном и Кировском районах города.

Строительство важнейшего для Самары объекта стало возможным после получения Самарской областью бюджетного инфраструктурного кредита в объеме почти 10,4 млрд рублей. С идеей предоставления регионам таких инфраструктурных бюджетных кредитов выступил Президент РФ Владимир Путин. Заявка на получение кредита была одобрена благодаря усилиям Губернатора Дмитрия Азарова и работе областного Правительства, а также с учетом успешного опыта региона в реализации крупных инфраструктурных проектов.

Для реализации этого инфраструктурного проекта установлены сжатые сроки. К работе приступили незамедлительно. При этом жильцы домов, попадающих под расселение из-за строительства метро, обратились к секретарю регионального отделения партии «Единая Россия», Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Среди них - жильцы домов, находящихся в ветхом или предаварийном состоянии. Многие живут в коммуналках и владеют буквально 10 кв метрами, и другого жилья у них нет. По закону им положена только рыночная компенсация квадратных метров жилья, на которую квартиру вряд ли можно приобрести.

Секретарь реготделения Дмитрий Азаров дал поручение фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе разработать законопроект, который защитит таких людей.

«Действуя масштабно, реализуя крупные инфраструктурные проекты на благо развития родного города и региона, мы должны не забывать о людях, которые живут рядом, реагировать на их просьбы, позаботится о жильцах, чьи дома попадают под расселение из-за строительства станции метро «Театральная». Ни один человек не должен остаться без нашего внимания и помощи. Особенно это касается старшего поколения», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

В результате строительства долгожданной станции метро «Театральная» социально незащищенные собственники, у которых это единственное жилье, смогут получить не только рыночную компенсацию, но и достаточный объем средств, чтобы купить квартиру такой же или даже большей площади в разных районах города и в уже не в ветхих домах.