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По поручению секретаря реготделения «Единой России» Дмитрия Азарова людям, попавшим под переселение из-за строительства метро, помогут улучшить жилищные условия

7 сентября 2022 10:22
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«Действуем масштабно, думаем о каждом» - по поручению секретаря реготделения «Единой России» Дмитрия Азарова людям, попавшим под переселение из-за строительства метро, помогут улучшить жилищные условия

В Самаре реализация масштабного инфраструктурного проекта по строительству метро позволит не только ввести в эксплуатацию долгожданную станцию «Театральная», но и улучшить жилищные условия десятков самарских семей, проживающих в ветхих и аварийных домах.

Новая станция метро «Театральная» - долгожданный объект транспортной инфраструктуры, которого самарцы ждали многие годы. Она позволит связать удаленные районы города с историческим центром Самары, запустить масштабные программы комплексного развития в Советском, Промышленном и Кировском районах города.

Строительство важнейшего для Самары объекта стало возможным после получения Самарской областью бюджетного инфраструктурного кредита в объеме почти 10,4 млрд рублей. С идеей предоставления регионам таких инфраструктурных бюджетных кредитов выступил Президент РФ Владимир Путин. Заявка на получение кредита была одобрена благодаря усилиям Губернатора Дмитрия Азарова и работе областного Правительства, а также с учетом успешного опыта региона в реализации крупных инфраструктурных проектов. 

Для реализации этого инфраструктурного проекта установлены сжатые сроки. К работе приступили незамедлительно. При этом жильцы домов, попадающих под расселение из-за строительства метро, обратились к секретарю регионального отделения партии «Единая Россия», Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Среди них - жильцы домов, находящихся в ветхом или предаварийном состоянии. Многие живут в коммуналках и владеют буквально 10 кв метрами, и другого жилья у них нет. По закону им положена только рыночная компенсация квадратных метров жилья, на которую квартиру вряд ли можно приобрести. 

Секретарь реготделения Дмитрий Азаров дал поручение фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе разработать законопроект, который защитит таких людей. 

«Действуя масштабно, реализуя крупные инфраструктурные проекты на благо развития родного города и региона, мы должны не забывать о людях, которые живут рядом, реагировать на их просьбы, позаботится о жильцах, чьи дома попадают под расселение из-за строительства станции метро «Театральная». Ни один человек не должен остаться без нашего внимания и помощи. Особенно это касается старшего поколения», - подчеркнул  Дмитрий Азаров.

В результате строительства долгожданной станции метро «Театральная»  социально незащищенные собственники, у которых это единственное жилье,  смогут получить не только рыночную компенсацию, но и достаточный объем средств, чтобы купить квартиру такой же или даже большей площади в разных районах города и в уже не в ветхих домах.  

Теги: Дмитрий Азаров Единая Россия

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