ПМЭФ: Самарская область заключила соглашение с Аналитическим центром при Правительстве РФ

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В пятницу, 20 июня, на полях Петербургского международного экономического форума губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и руководитель Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Константин Калинин подписали соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии.

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации занимается оперативным информационно-аналитическим сопровождением и экспертной поддержкой деятельности Правительства РФ по основным вопросам социально-экономического развития страны. Также он осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного центра Правительства РФ.

Соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области и Аналитическим центром закрепило основные направления взаимодействия сторон. В частности, в совместной работе по созданию в Самарской области Регионального координационного центра (РКЦ), который формируется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева.

«Соглашение, которое мы подписали, заложит основы для методического и консультационного обеспечения регионального координационного центра Самарской области. Теперь лучшие практики Аналитического центра будут применяться при обеспечении оперативных и согласованных действий органов власти нашего региона, муниципальных образований, различных учреждений и организаций, — отметил Вячеслав Федорищев. — Совместная работа поможет более эффективно разрешать штатные и нештатные инциденты, эффективно реализовывать задачи социально-экономического развития Самарской области».

С 2022 года Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации ведет проект «Масштабирование КЦ в регионы».

«За это время при нашем содействии начал работу уже не один десяток Региональных координационных центров. Этот процесс у нас отлажен. Наши специалисты проводят консультации, помогают коллегам на местах освоить методы и инструменты работы, — сказал руководитель Аналитического центра при Правительстве РФ Константин Калинин. — Когда РКЦ работает в регионе как главный оперативный штаб губернатора, положительный эффект для социально-экономического развития региона наступает довольно быстро, а значит, улучшается качество и уровень жизни людей».

Аналитический центр ведет информационно-методологическое сопровождение процессов по созданию Регионального координационного центр в Самарской области, включая регулярные консультации, передачу передовых практик и инструментов мониторинга, а также формирование четких рекомендаций по выстраиванию рабочих процессов и обучению персонала.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области