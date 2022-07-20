Песков​​​​​​​ ответил на вопрос о формате прямой линии с президентом России Путиным

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о формате прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в этом году. Его слова приводит ТАСС.

По словам пресс-секретаря российского лидера, формат будет зависеть от рекомендаций Роспотребнадзора и ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

«Пока не знаем. В плане гостей и так далее мы обязаны все время оглядываться все-таки на Роспотребнадзор», — сказал Песков.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом меняется во всем мире, поэтому никто не может точно сказать, как она развернется в России. Решения будут приниматься исходя из мнения специалистов.