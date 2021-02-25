Песков заявил, что в борьбе с бедностью в России есть препятствия

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В работе по преодолению бедности в России есть препятствующие факторы, но власти не собираются опускать руки, заявил журналистам 25 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Да, не все получается, - сказал он о действиях властей в данной сфере. - Да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе". "Но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться", - подчеркнул представитель Кремля.

Он обратил внимание, что для российский властей и президента борьба с бедностью "является абсолютнейшим приоритетом". "Именно эта тема фигурирует во всех национальных планах развития. Безусловно, без этой темы не проходит ни одно Послание президента Федеральному Собранию и собственно работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе", - заявил Песков.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС