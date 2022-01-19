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Песков: текущий уровень инфляции в России является неприемлемым

19 января 2022 14:42
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Пресс-секретарь президента РФ отметил, что принимаются меры для возвращения уровня к целевым показателям.

Текущий уровень инфляции в России является неприемлемым, и власти принимают энергичные меры по возвращению этого показателя к целевым значениям, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Существует основополагающая задача по поддержанию микро- и макростабильности в экономике, с этой задачей и правительство, и наш мегарегулятор справляются", - сказал представитель Кремля, комментируя ситуацию в экономике. По его словам, на нее давят "внешние и внутренние факторы, прежде всего инфляционные, которые привели инфляцию" к нынешним показателям.

"Ни для кого этот уровень не является приемлемым, поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов, и для возвращения инфляции к целевым показателям", - сказал Песков.

Говоря о курсе рубля, пресс-секретарь президента отметил, что есть волатильность и негативные факторы, которые оказывают влияние на национальную валюту.

"В этом как раз и заключается ежедневная скрупулезная и очень ответственная работа правительства и Центробанка по поддержанию макроэкономической стабильности", - заключил представитель Кремля.

Инфляция в России в 2021 году, по окончательным данным Росстата, составила 8,39% при целевом уровне в 4%.

 

Фото:   Александр Щербак/ТАСС

Теги: Москва

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