Песков объяснил, зачем Хинштейна направили в Курскую область

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Назначение Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области является необходимостью кризисного управления в регионе. Об этом 6 декабря заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В установленном порядке президент [России Владимир Путин] четко сказал, что востребовано кризисное управление», — сказал он.

Песков сообщил, что кандидатура Хинштейна была признана наиболее подходящей благодаря его опыту на прежних постах. В связи с этим Путин решил назначить его на новую должность.

Что касается губернатора Курской области Алексея Смирнова, официальный представитель Кремля рассказал, что он самостоятельно подал в отставку. По словам Пескова, Смирнов переходит на новое место работы, подробности неизвестны, пишут "Известия".