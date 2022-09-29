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Песков: договоры о вхождении в состав России подпишут со всеми четырьмя территориями

29 сентября 2022 14:38
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Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября.

Договор о вступлении в состав России подпишут со всеми четырьмя субъектами, где проходили референдумы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Все четыре, которые провели референдумы и обратились с соответствующей просьбой к российской стороне", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, со сколькими территориями будет подписан договор о включении их в состав РФ.

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.

 

Фото:    РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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