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«Партийный десант» в Кошкинском районе проверил систему водоснабжения села Орловка

3 августа 2022 13:02
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«Партийный десант» в Кошкинском районе проверил систему водоснабжения села Орловка

Проектирование и реконструкция водозабора с водопроводом в селе Орловка – под пристальным вниманием общественности, жителей, депутатов и местного отделения партии «Единая Россия».

В работе «Партийного десанта» приняли участие представители министерства энергетики и ЖКХ Самарской области, секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Кошкинского района Юрий Горяинов, представители подрядной организации, общественники, депутат Самарской Губернской думы, заместитель председателя комитета Самарской Губернской Думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Вячеслав Дормидонтов.

Чистой воды с нетерпением ждут жители села Орловка Кошкинского района. Они внесли эту инициативу в Народную программу партии. Работы по реконструкции водозабора с водопроводом стартовали в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода».

Новая система водоснабжения позволит обеспечить качественной питьевой водой более 1 000 человек. В проекте - возведение трёх водонапорных башен, которые будут питаться из двух новых скважин, глубиной 224 метра. Почти 12 километров водопроводных сетей доведут воду до домов потребителей.

За прошедшие два года сменился подрядчик, проект корректировался дважды, повторно проводилась и государственная экспертиза, была увеличена стоимость строительно-монтажных работ на 8,3 млн рублей и составляет сейчас 111,8 млн рублей. По информации министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, средства планируется изыскать за счёт экономии по другим объектам.

Уже закуплено всё необходимое технологическое оборудование, для его установки завершаются бетонные работы. Примерно через месяц строители приступят к пусконаладочным работам. Параллельно в селе идет монтаж новых водозаборных колонок и пожарных гидрантов, отметили участники «Партийного десанта».

Ход работ держит на постоянном контроле секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава Кошкинского района Юрий Горяинов: «Работы идут нормальными темпами. Есть некоторое отставание, но есть и уверенность, что данный объект в установленные сроки будет сдан и в ближайшее время люди ощутят вкус новой, чистой воды».

 «Техническая готовность объекта - 80 процентов. Сейчас мы с вами можем убедиться, что работы здесь ведутся практически постоянно. В ноябре этот объект будет введен в эксплуатацию и больше тысячи жителей Орловки получат возможность подключиться к новому водоводу», - отметил депутат фракции «Единая Россия» Вячеслав Дормидонтов. 

Следующий выезд «Партийного десанта» в Орловку запланирован в сентябре, когда работы перейдут в завершающую стадию.

 

Теги: Единая Россия

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