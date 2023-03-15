«Партийный десант» проверил состояние объектов, благоустроенных в Безенчукском районе

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Работы по благоустройству территории перед сельским домом культуры были завершены в августе 2022 года. В итоге было создано досуговое пространство для детей и взрослых, которое всегда в центре внимания жителей и гостей села.

«Силами жителей и инициаторами проекта территория очищена, установлено ограждение. На центральной площади уложен асфальт, установлено ограждение площади со стороны автодороги и мемориальная доска талантливому полководцу, начдиву Петру Андриановичу Солодухину. Стоимость проекта составила 550 220 руб., привлечены средства из областного и местного бюджетов, предпринимателей и неравнодушных жителей», - рассказала депутат Самарской Губерснкой думы Марина Сидухина.

Важно, что жители стали активными участниками этого процесса благоустройства. Инициативная группа сельчан высаживала саженцы деревьев, цветов, проводила субботники, отметила парламентарий.

«Народная программа «Единой России» - это важный двигатель проектов благоустройства и создания комфортной среды в городах и селах. Инициативы жителей находят реальное воплощение на практике», - уверена депутат Самарской Губерснкой Думы Марина Сидухина.

Напомним, что благоустройство территории возле ДК в селе Васильевка Безенсукского района состоялось благодаря активному участию жителей в формировании «Народной программы» партии. Кроме того, реализация проекта стала возможна благодаря государственной программе Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы совместно с общественным проектом «Точка притяжения», сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения партии "ЕР"