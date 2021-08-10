Отряд самарских полицейских приступил к выполнению задач на территории Северо-Кавказского региона

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Сотрудники органов внутренних дел Самарской области несут службу на одном из КПП на территории на территории Северо-Кавказского региона. В их задачи входит проверка проезжающего транспорта и пассажиров, осуществление пропускного режима. Также полицейские проводят мероприятия направленные на поддержание правопорядка и общественной безопасности, задержание, лиц находящихся в розыске. Коме того, самарские правоохранители занимаются выявлением похищенного автотраспорта, пресечением незаконного оборота наркотиков, оружия и боеприпасов.

За 10 дней службы полицейскими, по базам данных, проверено около 9 500 единиц автотранспорта и порядка 20 000 граждан. Наши земляки проживают в современных жилых модулях, питаются в столовой. В их распоряжении спортзал. Мы желаем сотрудникам сводного отряда достойно выполнять свои обязанности и очень ждем их на родной самарской земле.