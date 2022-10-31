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Сегодня Владимир Путин провел переговоры в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Опубликовано совместное заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху
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Опубликовано совместное заявление Путина, Пашиняна и Алиева по Карабаху

31 октября 2022 22:45
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Сегодня Владимир Путин провел переговоры в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Лидеры России, Армении и Азербайджана опубликовали совместное заявление по Нагорному Карабаху, передает РИА Новости.

— Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовали готовность России способствовать нормализации отношений между Ереваном и Баку.

— Стороны отметили ключевой вклад российских миротворцев в обеспечение безопасности в этом регионе.

— Лидеры Армении и Азербайджана договорились отказаться от применения силы и решать вопросы на основе признания суверенитета.

— Путин, Пашинян и Алиев подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

— Лидеры условились продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Москва будет оказывать этому всяческое содействие.

— Стороны подтвердили приверженность соблюдению договоренностей для комплексной нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Сегодня Владимир Путин провел переговоры в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Среди прочего речь шла о подписании документа, который ляжет в основу мирного договора между Ереваном и Баку.

Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами при вооруженном противостоянии в 1992-1994 годах. С 1992-го ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

 

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев/"Известия"

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