Оперативный штаб СО: исходя из текущей ситуации, о смягчении ограничительных мер говорить пока рано

150

Во вторник, 9 марта, состоялось заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. По поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова его провел первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов. В режиме видеоконференции в работе штаба участвовали руководители министерств и ведомств, главы городских округов и муниципальных районов области.

В регионе заболеваемость новой коронавирусной инфекцией ежедневно продолжает фиксироваться на высоких цифрах. За последние сутки выявлено 260 случаев, из них 101 – в Самаре. По информации руководителя регионального Роспотребнадзора Светланы Архиповой, показатель заболеваемости за 9 марта составил 8,15 на 100 тысяч населения (по РФ – 6,43).

За 9-ю неделю выявлено на 2,95% меньше случаев коронавируса по сравнению с предыдущей неделей. В 5 возрастных группах (до 1 года, 1-6 лет, 7-14 лет, 50-64 года, 65+) заболеваемость снизилась, в трех (15-17 лет, 18-29 лет, 30-49 лет) – возросла.

Охват диагностическими исследованиями соответствует установленным нормативам. В целом уже проведено более 1,9 млн тестов, на 9-й неделе 2021 года – более 53 тысяч, это больше, чем за предыдущую неделю.

По ОРВИ ситуация нестабильна: на 9-й неделе произошло снижение заболеваемости на 14,4% в сравнении с предыдущими днями, при этом на 8-й неделе фиксировался рост в том же процентном выражении. После трех недель снижения заболеваемости внебольничной пневмонией вновь отмечен рост – на 11,3%.

Продолжается мониторинг циркуляции вирусов: на протяжении нескольких месяцев преобладают вирусы негриппозной этиологии, чего в предыдущие годы, по словам Светланы Архиповой, в регионе не наблюдалось.

Как сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, порядка 3400 пациентов с коронавирусом и подозрением на него проходят лечение в стационарах. Санаторный фонд, предназначенный для «долечивания», занят на 50%. Более 14 тысяч человек находятся на амбулаторном лечении. Свободный коечный фонд составляет более 40%. Это позволяет продолжить перевод части мест в штатный режим. Так, планируется вернуть в обычный режим работы 60 коек педиатрического профиля ГБУЗ СО «Сызранская ГБ № 2».

Также министр доложил о ходе прививочной кампании. Сейчас в области работают 144 прививочных пункта, из них 2 – это мобильные комплексы. Еще 19 таких комплексов планируется закупить в ближайшее время. Это позволит сделать более удобным для населения процесс вакцинации и сократить время ожидания. В области привились уже более 116 тысяч человек, из них свыше 64 тысяч получили второй компонент вакцины и таким образом завершили вакцинацию. При этом более половины вакцинированных – это люди в возрасте 60 лет и старше, входящие в группу риска по заболеваемости коронавирусом.

Поступившие сегодня 33100 доз вакцины сейчас развозятся по медорганизациям.

Виктор Кудряшов обратил внимание глав муниципалитетов, руководителей медорганизаций на важность информирования людей о прививочной кампании: «Что касается наиболее уязвимых категорий – лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Доходим ли мы до каждого человека с объяснением безопасности вакцинации, как записаться на прививку, когда и куда приходить? Это очень важно. Считаю, что в этой части необходимо усилить социальную рекламу».

На штабе рассмотрели итоги работы по контролю за соблюдением ограничительных мер в крупных торговых центрах, на транспорте. Проверочные рейды будут продолжаться. В часы пик в Самаре и Тольятти на линии продолжат выводить дополнительный транспорт.

«Уровень заболеваемости остается очень высоким. Нужно понимать, что не так давно мы фиксировали показатели на порядок ниже, чем те, которые видим сейчас. Наблюдается рост заболеваемости в самых активных возрастных группах, где происходит наибольшее количество социальных контактов. К сожалению, люди стали менее осторожными. Сегодня мы ожидаем роста заболеваемости. Во-первых, такова особенность течения болезни. Видим, что во многих европейских странах сейчас идет рост. Вторая причина – несоблюдение ограничительных мер. Очень важно, чтобы люди правильно понимали ситуацию», — отметил председатель Правительства области. Исходя из текущей ситуации, о смягчении ограничительных мер говорить пока рано. По рекомендации регионального управления Роспотребнадзора самоизоляция граждан в возрасте 65+ будет продлена.