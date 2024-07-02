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О засухе и лесных пожарах самарцам рассказали в Штабе общественной поддержки «Единой России» специалисты МЧС

2 июля 2024 18:21
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Синоптики предупреждают: лето в 2024 году будет очень жарким, а температура даже в центральных регионах страны будет значительно выше нормы.

Синоптики предупреждают: лето в 2024 году будет очень жарким, а температура даже в центральных регионах страны будет значительно выше нормы.

Сильная жара и отсутствие осадков может привести к засухе, которая всегда опасна из-за диких пожаров. Как вести себя во время пожара в лесу, какие правила стоит соблюдать во время засухи и как вести себя при пожаре, рассказали гостям Штаба общественной поддержки  начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара Алексей Раскин и старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Самара Евгений Бадыгов.

Евгений подробно остановился на том, какие причины могут вызвать  пожар во время засухи: «В основном, все причины пожаров, зависят от человека. Самая первая причина  - это неосторожное обращение с огнём. Едете на машине, либо где-нибудь на природе отдыхаете, а брошенный вами окурок может стать причиной пожара. Жарили шашлыки, не затушили костёр - также может произойти пожар. Брошенная стеклянная бутылка тоже очень хорошо преломляет свет как линза, и сухая трава очень легко может воспламениться».

Много ли мы знаем о засухе, неурожае, выяснили во время интерактивного экоквиза «Засуха как экологическая проблема». Студенты, волонтёры и активисты «Молодой Гвардии» не только проверили свои знания по этой теме, но и вспомнили правила безопасного поведения на каникулах - в  лесу и на открытых водоёмах, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото:   предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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