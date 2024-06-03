Назначены руководитель Департамента общественных и внешних связей Администрации Самары и директор МАУ «Самарская набережная»

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В понедельник, 3 июня, на еженедельном оперативном совещании Глава Самары Елена Лапушкина представила новых руководителей.

Так, на должность заместителя руководителя Аппарата Администрации городского округа - руководителя Департамента общественных и внешних связей Аппарата Администрации городского округа Самара назначена Ирина Валерьевна Степнова. Более 25 лет она работает в Департаменте, начиная с 2017 года была заместителем руководителя Департамента - руководителем управления международных и межрегиональных связей. Ирина Валерьевна имеет большой опыт работы с общественными организациями, занималась вопросами установления партнёрских связей с российскими и зарубежными городами, осуществляла взаимодействие с национально-культурными центрами по вопросам укрепления и развития межнациональных отношений.

Директором МАУ г.о.Самара «Самарская набережная» стал Артемий Станиславович Анисимов. С 2015 года в муниципальном учреждении он руководил отделом культурно-массовых мероприятий, до назначения исполнял обязанности директора. За время работы Артемий Станиславович выстроил коммуникации с бизнесом и организациями по вопросам развития самарской набережной, организовал новые форматы мероприятий и развлечений, реализовал современные архитектурные и функциональные решения, чтобы сделать пребывание жителей и гостей города на территории набережной максимально комфортным.