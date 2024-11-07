На заседании облправительства обсудили исполнение бюджета за девять месяцев текущего года

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В четверг, 7 ноября 2024 года, состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева первый вице-губернатор – председатель Правительства Михаил Смирнов. Помимо членов Правительства, в заседании прияли участие главы муниципальных образований, председатель Самарской Губернской Думы Геннадий Котельников, представители органов правопорядка и надзорных органов, молодежного правительства Самарской области. Заседание транслировалось в прямом эфире.

Региональный кабинет министров рассмотрел ряд вопросов повестки, первым из которых стал вопрос об исполнении областного бюджета за прошедшие девять месяцев.

«На 1 октября в областной бюджет поступило свыше 208 миллиарда рублей доходов, что составляет 74% от годового плана. При этом уровень налоговых и неналоговых поступлений по сравнению с прошлым годом вырос на 18,7 миллиарда рублей. Это произошло в основном за счет увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц на 11,7 миллиарда рублей, что объясняется ростом среднемесячной заработной платы. Кроме того, вырос объем поступлений акцизов по подакцизным товарам. Объем безвозмездных поступлений составил 24,3 миллиарда рублей. Исполнение доходной части областного бюджета в перспективе конца года не вызывает никаких сомнений», – отметил Михаил Смирнов.

Вместе с тем, председатель регионального кабмина сделал акцент на трудностях с исполнением расходной части и способах их решения в 2025 году.

С докладом о реализации планов по доходам и расходам выступил врио министра финансов Владимир Панфёров. Он отметил, что расходы областного бюджета за девять месяцев 2024 года исполнены в сумме 183,5 млрд. рублей (56,5% от доведенных лимитов бюджетных обязательств). Основные кассовые выплаты осуществлялись на социальную политику (51,3 млрд. руб.), образование (42,9 млрд. руб.), здравоохранение (19,7 млрд. руб.). Публичные нормативные обязательства исполнялись в установленные сроки.

Обратить особое внимание на дисциплину исполнения основного финансового плана губернии рекомендовано министерству строительства Самарской области, министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования, министерству экономического развития, министерству транспорта и автомобильных дорог, управлению государственной охраны объектов культурного наследия, министерству туризма, министерству имущественных отношений, министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, департаменту информационных технологий и связи.

В рамках обсуждения вопроса исполнения бюджета Михаил Смирнов указал на то, что федеральные средства в случае невыполнения плана расходов вернутся в государственную казну, и регион потеряет эти средства. «Ставлю задачу по 100%-ному освоению федеральных средств, иначе мы будем достраивать объекты на деньги областного бюджета», – акцентировал Михаил Смирнов.

Глава регионального кабмина отдельно остановился на показателях министерства строительства Самарской области и объектах капитального строительства, которые перешли в разряд долгостроев. Это Третья очередь театра СамАрт, пансионат для ветеранов труда на 8-й просеке, дом на Садовой – Вилоновской в Самаре, дома для расселения из аварийного жилого фонда в Сызрани. В этом году кассовое освоение по этим объектам было минимальным.

Михаил Смирнов подчеркнул, что по всем незавершенным и проблемным объектам Правительство внимательно изучило ситуацию, будут сделаны выводы в дальнейшей работе.

«По многим объектам у нас было перепроектирование. Это системная проблема нашего строительного блока – постоянное перепроектирование, удорожание, бесконечное внесение изменений. Здесь мы готовимся принять ряд решений, которые прекратят постоянные перепроектирования, отклонения от проектов и удорожания объектов капитального строительства. Поручаю минстрою во всех вновь начинаемых объектах строительства предусмотреть типовые положения контрактов, ограничивающие внесение изменений в проектную документацию. Хочу также рекомендовать муниципалитетам по тем объектам, где они являются заказчиками, запретить внесение изменений в проектную документацию по ранее начатым объектам без согласования с минстроем», – обозначил принципы подходов к реализации новых проектов в капитальном строительстве Михаил Смирнов.

Кроме того, в будущем году не будут проводиться конкурсные процедуры отдельно на проектно-изыскательские работы, контракты будут заключать на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы в комплексе. Планируется также шире использовать типовые, уже ранее реализованные проекты. «Это упростит, удешевит строительство и позволит нам выйти на те темпы, которые задает нам Губернатор Самарской области Вячеслав Андреевич Федорищев», – подвел итоги обсуждения вопроса глава областного кабмина.

Отчет о выполнении бюджета был единогласно одобрен членами Правительства и направлен на рассмотрение Счетной палаты и Самарской Губернской Думы.

Законопроект «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Самарской области, на 2025 год», представила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина. Она отметила, что в соответствии с данным коэффициентом производится расчет стоимости патента, который ежемесячно выплачивается трудовыми мигрантами, прибывшими в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы при осуществлении трудовой деятельности.

Проектом закона предлагается установить значение коэффициента на 2025 год в размере 3,27. Таким образом, учитывая установленный Налоговым Кодексом РФ порядок расчета, предполагаемая ежемесячная стоимость патента в следующем году составит 10179 руб.

Доход от патента в 100% объеме поступает в консолидированный бюджета региона. По информации министерства, предлагаемый размер коэффициента позволит в 2025 году сохранить доходы регионального бюджета от иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента, на уровне текущего года.

Также члены регионального кабинета министров единогласно утвердили вопрос о внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думы законопроекта, предлагающего изменения в региональный закон «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства». Изменения направлены на доведение среднего уровня заработной платы специалистов в сфере управления агропромышленным комплексом до среднеотраслевого. Врио министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Ильдар Галиев подчеркнул, что проект закона подготовлен в целях закрепления в отрасли квалифицированных кадров.

Михаил Смирнов уточнил, каким образом рассчитывается число специалистов, курирующих сельскохозяйственное производство, в различных муниципальных районах. Врио министра ответил, что в каждом районе для этого учитываются такие факторы, как условное поголовье скота и птицы в организованном секторе, площадь обрабатываемой пашни, количество личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан.

Также на заседании областного Правительства был рассмотрен вопрос об установлении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Михаил Смирнов отметил: «Новый региональный стандарт устанавливается в связи с изменением порядка оплаты коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Напомню, что с 1 сентября по решению Губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева плата за обращение с твердыми коммунальными отходами определяется исходя из количества граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах на территории городских округов Самарской области, а не из числа квадратных метров. Для отдельных категорий жителей изменение порядка оплаты повлияло на размер оплаты коммунальных услуг – для многих плата уменьшилась. Для некоторых произошло увеличение, которое будет скомпенсировано мерами государственной поддержки, с этой целью мы пересматриваем региональный стандарт».

В своем докладе врио руководителя департамента ценового и тарифного регулирования Самарской области Алена Гаршина подтвердила: региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг, дифференцированный по муниципальным образованиям, устанавливается в целях предоставления министерством социально-демографической и семейной политики гражданам мер социальной поддержки в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Субсидия предоставляется в соответствии со статьей 159 Жилищного Кодекса РФ и рассчитывается по специальной формуле, в зависимости от среднедушевого дохода семьи и прожиточного минимума в регионе.

«В результате пересмотра регстандарта для жилых помещений, расположенных в индивидуальном жилищном фонде, для семей из трех человек и более региональный стандарт увеличился - таким образом, меры социальной поддержки возрастут, для одиноко проживающих людей снизился платеж за ТКО и, соответственно, уменьшился размер регионального стандарта», – пояснила Алена Гаршина.

Министр социально-демографической и семейной политики Регина Воробьева сообщила, что при превышении совокупной цифры оплаты за жилищно-коммунальные услуги более 22% от дохода семьи, гражданам выплачивается субсидия. Средства в областном бюджете на эти цели предусмотрены в полном объеме. Также министр напомнила, что ранее отдельно было принято решение для многодетных семей повысить компенсацию до 75% оплаты за вывоз ТКО.

Кроме того, на заседании Правительства Алена Гаршина подчеркнула, что смена регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, произошедшая с 1 ноября, не вызвала дополнительных платежей для жителей Самарской области, тариф остался прежним.

«Мы внимательно за этим вопросом будем следить и в будущем, в том числе при принятии решения по поручению Губернатора о переходе к начислению платы исходя из количества проживающих в многоквартирных домах», – подчеркнул Михаил Смирнов.

Фото: пресс-служба Правительства СО