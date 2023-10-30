На расширенном заседании Правительства назвали объем средств на выплаты самарцам по единому пособию в 2024 году

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В понедельник, 30 октября, в Самаре состоялось расширенное заседание Правительства Самарской области по вопросам социально-экономического развития региона и формирования проекта регионального бюджета на 2024-2026 годы. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова традиционно в обсуждении принимали участие депутаты губдумы, члены областного правительства, руководители крупнейших предприятий, представители некоммерческих организаций, почетные граждане, широкая общественность губернии.

В докладе врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова были представлены основные показатели социально-экономического развития региона по различным отраслям.

Руководитель министерства отметил позитивную динамику ключевых макропоказателей, превышающую среднероссийские значения. Нивелировать негативное влияние санкций и перестраиваться на устойчивые тренды развития позволяют своевременно принимаемые меры поддержки отраслей экономики, предприятий и инвесторов. Стабилизации ситуации в промышленном секторе региона способствует переход иностранных компаний под контроль российских собственников.

Позитивный тренд развития будет обеспечен наращиванием внутреннего спроса на продукцию отечественного производства и межотраслевой кооперацией, переориентацией производителей на взаимодействие с дружественными и нейтральными странами, а также реализацией гособоронзаказа.

«С целью обеспечения бесперебойной работы предприятий, входящих в оборонно-промышленный комплекс, содействия в исполнении ими гособоронзаказа, в текущем году дополнительно принята новая программа регионального Государственного фонда развития промышленности по предоставлению льготных займов на пополнение оборотных средств», - отметил Дмитрий Богданов.

Продолжается работа по привлечению в регион инвестиций. В текущем году в Самарской области уже введены в эксплуатацию 12 новых производств. До конца года планируется завершение реализации еще более 20 инвестиционных проектов.

По словам Дмитрия Богданова, в регионе постоянно совершенствуются меры поддержки инвесторов и используются новые федеральные инструменты, поддержка субъектов МСП систематизирована в центрах «Мой бизнес». Ведется системная работа по наращиванию экспорта малого бизнеса. Региональный Экспортный центр признан самым эффективным в стране по итогам первого полугодия 2023 года. Растет количество самозанятых (на 42,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Продолжается оказание социальной помощи малоимущим гражданам на основании соцконтракта.

Также Дмитрий Богданов доложил о показателях исполнения национальных проектов в регионе, развитии инвестплощадок и индустриальных и логистических парков, поддержке инновационных проектов и разработок, отвечающих технологическим потребностям крупных индустриальных компаний.

Заслушав доклад врио главы минэкономразвития региона, внушительная часть которого также касалась темы обеспечения экономики кадрами, губернатор отметил: «Если 5-6 лет назад мы с вами говорили о безработице, то сейчас говорим об остром дефиците кадров. Но в докладе не прозвучало практически ничего по повышению производительности труда, внедрению самых современных технологий. Предлагаю создать специальную Правительственную комиссию по повышению производительности труда. Все усилия, инвестпроекты, инвестиции в предприятия должны проходить через призму оценки повышения производительности труда, внедрения роботизированных линий».

Проект главного финансового документа региона на последующие три года представил врио министра управления финансами Самарской области Андрей Прямилов. По его словам, формируемые параметры бюджета должны обеспечивать стабильное и долгосрочное социально-экономическое развитие Самарской области. Как отметил министр, проект главного финансового документа Самарской области сохраняет четкую социальную направленность и полностью гарантирует выполнение всех действующих социальных обязательств.

«Это отражение в полном объеме защищенных статей расходов – меры социальной поддержки, расходы на фонд оплаты труда, средства реализацию указов Президента РФ. А также расходы на реализацию национальных проектов и софинансирование безвозмездных поступлений», - рассказал врио министра.

Андрей Прямилов отметил, что одним из важных приоритетов в сфере социальной политики является оказание мер социальной поддержки семьям с детьми.

«В проекте областного бюджета на 2024-2026 годы предусмотрен необходимый объем средств. Это такие важные расходы, как предоставление ежемесячных денежных выплат семьям с детьми с рождения до 17 лет, предоставление подарка новорожденному при рождении в семье первенца, выплаты выпускникам образовательных организаций при поступлении ими в самарские вузы, помощь в решении жилищных проблем многодетным семьям с шестью и более детьми, молодых семей, обеспечение квартирами детей-сирот, организация мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и другие социально значимые направления», - сообщил Андрей Прямилов.

В связи со значительным ростом количества получателей единого пособия (оно объединило и расширило ряд действующих отдельных мер социальной поддержки, охватив все категории семей с детьми от момента рождения ребенка до достижения им возраста 17 лет) и увеличением в целом расходов по данному направлению в бюджете запланирован необходимый объем средств. С учетом ожидаемых средств федерального бюджета сумма на это направление составит более 42 млрд рублей.

Ключевым приоритетом трехлетнего бюджета также являются социально значимые объекты инвестиционного характера – это образовательные учреждения, объекты здравоохранения, культуры, социальной сферы.

Андрей Прямилов отразил в своем докладе и другие основные направления расходов областного бюджета. Так, расходы на переселение граждан из аварийного фонда в бюджете предусмотрено 866 млн рублей.

«Новый бюджет можно охарактеризовать как бюджет развития при сохранении в нем всех социальных обязательств», - резюмировал врио министра управления финансами региона.

Дмитрий Азаров в рамках расширенного заседания правительства отметил, что одна из ключевых задач областного бюджета - обеспечение четкой социальной направленности. «Несмотря на любые объективные сложности мы с вами не имеем ни политического, ни просто человеческого права снижать уровень поддержки и внимания к людям. Более того – мы будем эту работу продолжать, а меры поддержки – увеличивать несмотря ни на что. Исполнение всех социальных обязательств перед людьми – приоритет, четко отраженный в проекте бюджета», - подчеркнул глава региона.

Фото: Юлия Рубцова