На оперативном совещании в правительстве региона обсудили подготовку к отопительному сезону

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В понедельник, 26 сентября, Губернатор Дмитрий Азаров провел еженедельное оперативное совещание, в котором приняли участие представители министерств и силовых ведомств региона, главы муниципальных образований Самарской области. Одной из тем для обсуждения стала подготовка к началу отопительного сезона на территории региона.

О ходе подготовки в муниципалитетах доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской Мордвинов. Глава ведомства сообщил, что полностью подготовлены к старту сезона учреждения социальной сферы и жилой фонд. Кроме того, мобилизованы средства и силы для ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения: созданы бригады, имеются транспортные средства, запас материально-технических ресурсов. Органами местного самоуправления и территориальными сетевыми организациями проверены и подготовлены все резервные источники электроснабжения и тепловые центры. «Риски задержки начала отопительного сезона отсутствуют», - доложил министр.

В большинстве муниципальных образований пуск тепла на объекты социальной сферы и жилой фонд уже начался. Глава региона поручил проконтролировать работу по подготовке управляющими многоквартирными домами компаниями паспортов готовности к отопительному сезону.

«В этот период это обычная работа, результат должен быть обеспечен», - поставил задачу Глава региона.