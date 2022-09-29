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Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой

29 сентября 2022 10:16
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Мобилизованных в Самарской области снабдят экипировкой

Жителей Самарской области, призванных в рамках частичной мобилизации, снабдят экипировкой, сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров, отвечая на вопрос федерального информагентства.

«Тут и сомнений не может быть. Мы армии помогаем на постоянной основе - и действующим соединениям, и вновь формируемым, таким как Самарской батальон. Конечно, и этих бойцов обеспечим, укомплектуем предметами, необходимыми в полевых условиях. По согласованию с армией предоставим все необходимое - рюкзаки, спальные мешки, коврики, аптечки и так далее», - сказал Дмитрий Азаров.

В пресс-службе правительства уточнили, что средства на экипировку будут выделены из резервного фонда. Комплект необходимых предметов получит каждый военнослужащий, призванный в рамках частичной мобилизации.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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