Мишустин: нужно увеличить производство вещей и средств защиты на потребности армии

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Необходимо увеличить производство вещевого имущества и средств защиты для полного укомплектования мобилизованных, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании президента с правительственным Координационным советом по обеспечению потребностей войск, передает РИА Новости.

"Отдельно, Владимир Владимирович (Путин. — Прим. ред.), остановлюсь на такой важной теме, как специальные средства индивидуальной защиты и материалы для них. Необходимо активизировать работу по увеличению их выпуска. В полномасштабном формате запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан", — сказал Мишустин.

Он добавил, что необходимо подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, привлекать к этому субъекты России и организовать бесперебойные поставки сырья и материалов.

Премьер отметил, что власти выделили все средства на экипировку для участников спецоперации.

"Правительством оперативно выделены дополнительные средства на закупку всех необходимых видов обмундирования. Контрактация идет полным ходом. Нужно сделать так, чтобы у наших защитников не было недостатка в снаряжении", — подчеркнул Мишустин.

Частичная мобилизация идет в России с 21 сентября согласно указу президента. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Призовут в общей сложности 300 тысяч человек. Таким образом, в армию попадет примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября мобилизовали 222 тысячи россиян и примерно за две недели, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия завершатся.

Фото: РИА Новости / Дмитрий Астахов