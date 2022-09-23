Минобороны РФ уточнило категории граждан, которые не подпадут под частичную мобилизацию

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В министерстве обороны РФ расширили список категорий россиян, которых точно не станут привлекать в ходе объявленной в стране с 21 сентября частичной мобилизации. Ранее в этом списке были только работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, пишет РГ.

Как сообщили в пятницу в военном ведомстве, решение связано с необходимостью "обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы страны". В связи с этим на военную службу в рамках частичной мобилизации не будут привлечены граждане с высшим образованием по некоторым специальностям и работники некоторых сфер:

⁃ сотрудники аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, а также задействованные в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и эксплуатации решений в области информтехнологий и обеспечении функционирования информационной инфраструктуры;

⁃ работники российских операторов связи, задействованные в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования;

⁃ сотрудники системообразующих организаций в сфере информации и связи. А также их взаимозависимые лица, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного СМИ и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции СМИ;

⁃ работники организаций, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка. А также сотрудники компаний, занимающихся управлением банковской ликвидностью, наличным денежным обращением.

Отмечается, что основанием для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу в ходе провозимой частичной мобилизации станут списки, представляемые руководителями вышеуказанных организаций в Генштаб Вооруженных сил РФ "по установленной форме".