Минобороны назвало задачей мобилизованных оборону освобожденных территорий

176

Добровольцы и призванные на службу в рамках частичной мобилизации после прохождения боевого слаживания будут заниматься обороной освобожденных территорий, сообщили в Минобороны, сообщает РИА Новости.

"После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные отмобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления", — уточнили в ведомстве.

Фото: РИА Новости / Александр Гальперин