Международный эксперт: "Я приятно удивлен, что Самара такой развитой город"

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Наблюдать за ходом выборов 17-19 сентября в губернии будут международные эксперты из Италии, Ливана и Мексики. Они уже побывали на ряде избирательных участков 63-го региона, причём не только в областном центре, но и в районах. Также познакомились с Самарой. А сегодня для них была организована экскурсия в музей "Самара космическая".

Иностранные гости узнали о том, что в Самарской области готовили полет Юрия Гагарина, а также о тех, кто оставил свой след в истории космоса. Эксперты посмотрели в Самаре на уникальные экспонаты - настоящие артефакты, составляющие ракетно-космической техники и модели ракет, пишет Сова.инфо.



Прибывший из Мексики Марко Орозко поделился своими впечатлениями:



- Я приятно удивлен, что Самара такой развитой город. Я знал, что она является космической столицей России и мне хотелось узнать, что здесь производится, что делается. Сегодня была возможность попасть в музей "Самара космическая". И это удалось.