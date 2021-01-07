Меркель выразила сожаление в связи с тем, что Трамп не признал поражение на выборах

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что сожалеет в связи с тем, что действующий президент США Дональд Трамп так и не признал поражение на выборах, передает ТАСС. События в Вашингтоне ее "разозлили и расстроили", заявила она в четверг в Берлине.

"Я сожалею, что Трамп с ноября не признал свое поражение", - сказала она. "Основное правило демократии - есть победители и есть побежденные", - добавила Меркель. По ее словам, через несколько недель в США "откроется новая глава демократии".

В среду заседание Конгресса США было приостановлено в связи с тем, что сторонники ДональдаТрампа пытались штурмовать здание законодательного органа, в итоге им удалось попасть внутрь. Законодатели были эвакуированы, но позже вернулись. Заседание было возобновлено.

В США 3 ноября 2020 года состоялись всеобщие выборы. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Действующий президент республиканец Дональд Трамп продолжает заявлять о фальсификациях на выборах и не признает поражение.

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