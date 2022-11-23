 «Мемориал дает ощущение священного долга перед Родиной» - Дмитрий Азаров – о мемориальном комплексе «Саур-Могила»

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В ходе рабочей поездки в город Снежное Донецкой Народной Республики губернатор Дмитрий Азаров уделил особое внимание вопросам сохранения исторической памяти о подвигах братского народа Донбасса. Руководитель Самарской области поручил оказать помощь в дооснащении всех школьных музеев города, вместе с Главой ДНР Денисом Пушилиным осмотрел Снежнянский музей боевой славы и побывал на мемориальном комплексе «Саур – Могила».

Музей боевой славы города Снежное – единственный в своем роде на Донбассе. Он был открыт 23 февраля 1968 года и сегодня содержит более 25 тыс. экспонатов, храня великую историю освобождения Советского союза от фашистских захватчиков. Постоянная экспозиция посвящена таким событиям как оккупация города в годы Великой Отечественной войны, освобождение Донбасса, других городов Советского Союза и стран Европы. Здесь собраны многочисленные документы и материалы, фотографии, личные вещи солдат, различные награды. Центральное место в музее занимает полномасштабная диорама «Штурм Саур-Могилы, август 1943 года». С 2014 года коллекция пополняется экспонатами новых героев - защитников Донбасса. В 2018 году в музее был открыт зал «Донбасс был и будет свободный».

В 2014 году из-за вероломных военных атак киевского режима на Донбасс музей боевой славы Снежного сильно пострадал. «Были выбиты стекла, пришлось их закрывать подручными материалам, фанерой. Не работала отопительная система, из-за чего в помещениях стало очень холодно», - рассказала директор музея Галина Щекочихина.

На помощь снежнянцам уже в 2022 году пришли жители Самарской области, которая в конце мая стала первым субъектом РФ, заключившим соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Регион начал оказывать городу Снежное содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, развитию социальной сферы. В том числе, губернатор Дмитрий Азаров, основываясь на пожеланиях жителей Снежного, поручил оказать помощь в ремонте музея боевой славы, который очень дорог и ценен для многих поколений горожан, людей Донбасса. При участии неравнодушных жителей Самарской области, строительных организаций в музее восстановили систему отопления, установили новые пластиковые окна, провели дополнительные работы.

«Когда Самарская область начала помогать Снежному, то было сказано: «музей – это святое». И нам сделали ремонт. В короткий срок и качественно. Теперь мы можем снова работать и принимать посетителей в комфортных условиях. Очень рады, что самарцы откликнулись. Спасибо огромное, мы очень благодарны!», - отметила Галина Щекочихина, обращаясь к Дмитрию Азарову.

Глава ДНР Денис Пушилин поблагодарил губернатора Дмитрия Азарова за помощь и подчеркнул важность развития музея Снежного.

В ходе осмотра музея боевой славы Дмитрий Азаров и Денис Пушилин ознакомились с экспозициями и основными экспонатами. От нашего региона в музей передана копия Самарского знамени, величайшая реликвия губернии. Это знамя, вышитое монахинями Иверского монастыря 145 лет назад и освященное на мощах святителя Алексия - небесного покровителя Самары, передавалось болгарским ополченцам, сражавшимся в русско-турецкой войне. Копия знамени доставлялась на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, а в этом году было передано в Снежное – в знак поддержки самарцами братского народа Донбасса.

«Под этим знаменем собиралось славянское ополчение, чтобы выручить болгар в освобождении от Османской империи. Это единственное знамя в мире, награжденное боевыми орденами. Мы передали в Снежное знаменитое Самарское знамя, овеянное славой, как символ славянского братства», - рассказал Дмитрий Азаров.

Помимо знамени в Снежнянский музей боевой славы из Самары была привезена капсула с землей с Родины бойцов и командиров, родившихся в Самарской области и отдавших жизнь за свободу от нацистов на земле Донбасса в годы Великой Отечественной войны. В этом же году при содействии снежнянцев была начата работа по поиску и определению имен героев-самарцев, погибших на Донбассе. Удалось установить личности нескольких самарских героев, работа по их поиску продолжается.

«Капсула с самарской землей заняла достойное место в нашем музее. Мы рады, что смогли помочь самарцам в установлении судеб своих земляков, погибших на Донбассе», - сказала директор музея Галина Щекочихина.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что неразрывно связаны с Донбассом судьбы тысяч самарцев, в том числе, и его семьи: «Здесь, на Донбассе, в годы Великой Отечественной войны и у моей мамы без вести пропали две тети».

После музея боевой славы губернатор Дмитрий Азаров побывал в легендарном мемориальном комплексе «Саур-Могила», который расположен примерно в 12 км от Снежного.

Саур-Могила - курган высотой 277,9 м над уровнем моря, где во время Великой Отечественной с июля по август 1943 года велись кровопролитные бои. В ходе ожесточенных сражений за обладание ключевой позицией бойцы Красной Армии, проявив невероятную силу духа и мужество, сломили сопротивление фашистов, взяли высоту и закрепились на ней. После войны здесь был установлен величественный памятник, посвященный подвигам советских бойцов, среди которых были и уроженцы Куйбышевской области. Летом 2014 года в этом самом месте потомки героев вступили в новую схватку с последователями нацисткой идеологии. В течение двух месяцев с июля по август группа бойцов донецкого народного ополчения удерживала высоту, отбивая яростные атаки украинских националистов. В результате боев высота осталась за ополченцами, но мемориальный комплекс в ходе обстрелов был практически разрушен. В сентябре 2022 года мемориальный комплекс «Саур-Могила» был восстановлен благодаря поддержке Российской Федерации.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что «Саур-Могила» - это святое место, которое хранит историческую память о героях, защищавших Донбасс.

«Не первый раз на донецкой земле, на земле Донбасса, но комплекс «Саур –Могила» после реставрации увидел впервые. Конечно, впечатление сильное. Здесь осознаешь величие подвига советского солдата, количество погибших за эту высоту. Десятки тысяч людей отдали свои жизни, чтобы устоять, чтобы удержать, чтобы защитить родную землю, чтобы не дать врагу овладеть этой высотой. И защитники Донбасса в 2014 году повторили подвиг своих прадедов. Мы видим здесь могилы героев, павших уже в 2014 году при защите этой главенствующей высоты, которая также имела стратегическое значение, как и в 1943 году, - сказал глава региона, - И то, что этот мемориал был восстановлен, дополнился, к сожалению, новыми именами, увековечил подвиг солдат Великой Отечественной войны, подвиг защитников и освободителей Донбасса, я думаю, откликается в сердце каждого, кто сюда приходит. Место по-настоящему святое. Этот мемориал дает ощущение исторической памяти, священного долга перед Родиной. Я уверен, это место силы для нынешнего поколения защитников нашей страны, защитников Донбасса, для будущих поколений».

Фото: Андрей Савельев