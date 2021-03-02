Матвиенко рассказала, когда могут решить вопрос об индексации пенсий

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Правительство ищет источники финансирования индексации выплат работающим пенсионерам, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"И, насколько я знаю, ни в правительстве, ни в парламенте, ни среди здравых политиков никаких возражений против этого, безусловно, нет", — добавила она.

По словам сенатора, главная задача — найти средства для бесперебойной ежегодной индексации.

"Если говорить о сроках, полагаю, это может произойти в новом бюджетном цикле", — сказала она.

Первого февраля правительство сообщило, что по поручению президента подготовило предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Доклад передали в администрацию главы государства.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС