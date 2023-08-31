Максим Решетников и Игорь Комаров обсудили социально-экономическую ситуацию в ПФО

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30 августа 2023 года в Нижнем Новгороде Министр экономического развития РФ Максим Решетников и полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили социально-экономическое развитие регионов округа.

Обсуждались подходы, которые будут использоваться для дальнейшего социально-экономического развития субъектов ПФО. Это ключевая задача, поставленная руководством страны.

По данным Министерства экономического развития, в первом полугодии рост производства регионов округа составил +6%, что существенно выше общероссийских показателей. По мнению Максима Решетникова, развитие реального сектора обеспечивает регионам ПФО крепкую доходную базу, в первую очередь, для региональных бюджетов и бизнеса, что влечет за собой рост инвестиций. «По второму полугодию мы тоже ожидаем сильных результатов. Это, конечно, связано с теми усилиями, которые здесь на местах прилагаются вашей командой, губернаторами, по улучшению инвестиционного климата и повышению инвестиционного стандарта. Регионы активно и эффективно используют те инструменты, которые сейчас на федеральном уровне созданы по поручению Президента России Владимира Путина для поддержки инвестиций. Заключено 13 соглашений почти на полтриллиона рублей, например, инфраструктурные бюджетные кредиты», – отметил Максим Решетников.

По словам Игоря Комарова, социально-экономическая ситуация в округе стабильная, что свидетельствует об успешной трансформации к новым условиям: «Округ развивается динамично, показатели у него хорошие, лучше, чем средние по России по вводу жилья, сельскому хозяйству, по другим основным показателям. Важно, что мы смотрим на обратную связь с людьми, на оценки, как меняется экономика. Сегодня округ находится в тройке лучших в Российской Федерации».

Так, индекс промышленного производства по округу в первом полугодии 2023г. составил 105.9%, что превышает среднероссийские показатели (РФ – 102,6%). Также за 7 месяцев 2023 года в ПФО отмечается рост объема ввода жилья.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в округе сопоставим со среднероссийским показателем. В Самарской области, по предварительной оценке, объем производства продукции сельского хозяйства в I полугодии 2023 года в действующих ценах составил 23,7 млрд рублей, что на 2,8% выше уровня аналогичного периода прошлого года. За 1 квартал текущего года инвестиции в основной капитал организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства по виду деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» составили 758,3 млн рублей, что на 18,7% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Кроме того, положительная тенденция наблюдается в производстве скота и птицы на убой в живом весе и производстве молока в самарских хозяйствах всех категорий.

По мнению полномочного представителя, наиболее перспективные направления развития экономики округа – это авиа- и автомобилестроение, нефтехимия, где округ обладает уникальными в масштабах страны компетенциями. Весомый вклад в развитие экономики вносит оборонно-промышленный комплекс.

Как отметил в своем Послании Самарской Губернской Думе и жителям региона Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сегодня можно говорить уверенно об устойчивости региональной экономики. Область справилась с периодом турбулентности первых месяцев СВО и «держит санкционный удар». Первыми на путь роста встали именно предприятия оборонно-промышленного комплекса. В Самарской области действуют 28 предприятий ОПК, на которых трудятся десятки тысяч человек. За 2022 год региональный ОПК обеспечил отгрузку продукции более чем на 200 миллиардов рублей. Объем производства предприятий, участвующих в выполнении гособоронзаказа, увеличился на 20,6%. В авиационно-космическом кластере физические объемы увеличились на 41%. Треть предприятий отрасли перешли на усиленный режим работы в связи с увеличением загрузки. Предприятия ОПК оперативно перестраивают производства, выстраивают новые логистические, технологические цепочки. Оперативно решаются все проблемные вопросы, начиная от антитеррористической защищенности и до подготовки кадров.

По информации министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, в 2023 году экономика региона развивается в условиях улучшения социально-экономической ситуации. Одной из важнейших тенденций текущего года в регионе является возобновление роста промышленного производства: в сопоставимых ценах производство увеличилось за 5 месяцев на 7%, за 6 месяцев на 7,2%, за 7 месяцев на 7,5% к соответствующим периодам прошлого года.

Наращивание производства обеспечено ростом объемов в добывающем секторе (индекс промышленного производства в январе-июле составил 107,9% к аналогичному уровню прошлого года) и обрабатывающих производствах (ИПП 110%). Также увеличение уровня промышленного производства отмечено в отраслях обрабатывающей промышленности.

Выравниванию ситуации в промышленности во многом способствовало решение проблем в автомобилестроении (ИПП 163,4%). По итогам первого полугодия объем производства автомобилей в регионе увеличился на 88,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 148,1 тыс. автомобилей. При этом в виду сохраняющегося санкционного давления и геополитической напряженности в мире ситуация на ключевом предприятии автомобильной отрасли (АО «АВТОВАЗ») продолжает находиться в зоне пристального внимания федеральных и региональных органов власти.

Как отметил полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, весьма перспективным направлением является также индустрия туризма. Вместе с развитыми компетенциями в разработке и производстве пассажирских и грузовых судов – это фактор роста смежных и связанных отраслей (энергетика, экология, инфраструктура, логистика, в том числе межрегиональная, и др.). Что касается развития индустрии туризма в Самарской области, то туристический поток на территории региона в первом полугодии 2023 года составил 1 млн 507 тыс. человек, что на 26% больше января – июня 2022 года (1 млн 196 тыс. человек). Рост туристической привлекательности региона – результат системной работы регионального Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым, который уделяет значительное внимание развитию отрасли, прежде считавшейся недооцененной. В последние два года регион уверенно входит в ТОП-10 в национальном туристическом рейтинге, а в этом году также вошел в ТОП-5 регионов России по привлекательности санаторно-курортного туризма.

Фото: Пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в ПФО